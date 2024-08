- Justin Theroux torna-se noivo.

Justin Theroux, de 53 anos, famoso por "Garota no Trem", e sua namorada, Nicole Brydon Bloom, de 30, estão supostamente noivos. De acordo com fontes de celebridades como "People" e "E! News", Theroux fez o pedido a Bloom na Itália. Os pombinhos passearam de mãos dadas durante a estreia do filme "Beetlejuice Beetlejuice" no Festival de Cinema de Veneza, onde Theroux estrela ao lado de Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O'Hara, Willem Dafoe e Jenna Ortega no sequência de comédia de terror.

Em 2018, o término de Theroux com a lenda de "Friends", Jennifer Aniston, fez notícia. Após dois anos e meio de casamento e sete anos de namoro, eles seguiram caminhos separados. Aniston e Theroux não tiveram filhos.

De acordo com a mídia, Theroux e Bloom têm sido um item desde 2023. Eles compartilharam várias fotos de si mesmos nas redes sociais e compareceram juntos a um evento público em uma festa do Oscar no mês passado.

