June Brown, famosa por interpretar o ícone da televisão britânica Dot Cotton em "EastEnders", morre aos 95 anos

A família da atriz anunciou a sua morte na segunda-feira, dizendo que ela morreu pacificamente em casa no domingo à noite.

"Estamos profundamente tristes por anunciar que a nossa querida mãe, June, faleceu muito pacificamente na sua casa em Surrey, no domingo à noite, com a família ao seu lado", lê-se nadeclaração, partilhada na conta do Twitter da BBC. "Pedimos que a nossa privacidade seja respeitada nesta altura tão difícil".

Prestando homenagem a Brown, um porta-voz da BBC disse: "June criou uma das personagens mais icónicas de Dot Cotton, não apenas na telenovela mas na televisão britânica, e tendo aparecido em 2.884 episódios, as notáveis actuações de June criaram alguns dos melhores momentos de EastEnders."

A emissora acrescentou: "Enviamos todo o nosso amor e as nossas mais profundas condolências à família e aos amigos de June. Uma luz muito brilhante apagou-se hoje em EastEnders, mas todos nós estaremos a brindar com um doce xerez em memória de June".

De acordo com a BBC, Brown interpretou Dot entre 1985 e 1993, e depois de 1997 em diante, aparecendo num total de 2.884 episódios.

As suas histórias mais memoráveis incluíram a relação de Dot com o seu filho criminoso, Nick Cotton, interpretado por John Altman, que conspirou para a matar em 1990 e novamente em 2009, e como protagonista do primeiro episódio da telenovela em que uma só mão foi usada.

Brown ganhou vários prémios pela sua interpretação de Dot, incluindo uma homenagem ao longo da vida nos British Soap Awards de 2005.

A sua última aparição no ecrã foi em 2020, quando a personagem se mudou para a Irlanda, após o que confirmou que não voltaria a interpretar o papel.

Para além do seu papel icónico em "EastEnders", Brown também apareceu na novela rival "Coronation Street" e em "Doctor Who".

Em 1 de janeiro, aos 94 anos, foi agraciada com a Ordem do Império Britânico nas honras de Ano Novo da Rainha.

Desde que a notícia da morte de Brown foi divulgada, as redes sociais foram inundadas com homenagens de celebridades e fãs.

O seu antigo colega de "EastEnders", Adam Woodyatt, descreveu-a como uma "mulher incrível".

"Estou sem palavras, algo que June nunca foi. Tantas memórias, tanta diversão", escreveu ele ao lado de uma fotografia de Brown no cenário de "EastEnders". "Apenas pura e simplesmente uma mulher incrível que teve a vida e a carreira mais incríveis, tive a sorte de ter partilhado uma pequena parte dela. Nunca fizeram de si uma Dama (nós tentámos), mas para mim será sempre a Dama Brown".

O apresentador de televisão Piers Morgan recordou Brown como "um dos melhores desempenhos de sempre da televisão britânica", descrevendo-a como uma "senhora divertida, enérgica e fabulosa também fora do ecrã".

Fonte: edition.cnn.com