Jon Bon Jovi teria incentivado uma mulher a desistir de sua posição na borda de uma ponte de Nashville, de acordo com declarações da polícia.

Como relatado na página X do Departamento de Polícia Metropolitana de Nashville na quarta-feira, o artista musical teria desempenhado um papel em convencer a mulher a deixar a beirada sobre o Rio Cumberland e garantir sua segurança.

O chefe da Polícia de Nashville, John Drake, declarou: "Todos temos uma parte a jogar na garantia da segurança uns dos outros".

Um porta-voz do Departamento de Polícia Metropolitana de Nashville informou à CNN na quarta-feira que não revelaria o nome da mulher. Ela foi levada a um hospital local para exame e cuidados.

O Departamento de Polícia Metropolitana de Nashville também forneceu um vídeo do incidente, gravado por uma câmera de vigilância, datado de quarta-feira. No vídeo, Bon Jovi pode ser visto caminhando pela ponte com sua equipe quando nota a mulher agarrada à beirada, de frente para o rio.

Bon Jovi, acompanhado por uma pessoa não identificada, parece conversar com a mulher em sofrimento e, eventualmente, ajuda a trazê-la de volta para a segurança do outro lado da beirada. Logo em seguida, ele pode ser visto dando-lhe um abraço caloroso.

A CNN entrou em contato com o representante de Bon Jovi para comentar o incidente.

Na quarta-feira, uma fonte próxima à situação informou à CNN que Bon Jovi estava filmando um videoclipe na ponte pública quando o evento ocorreu.

O histórico e treinamento de Bon Jovi em lidar com crises vêm de sua Fundação JBJ Soul, que ele começou em 2006. A fundação, como descrita em seu site, é dedicada a "quebrar o ciclo de fome, pobreza e sem-teto" por meio de vários programas e apoio a organizações comunitárias.

O incidente chamou a atenção como um ato notável de entretenimento, destacando a presença de espírito e compaixão de Bon Jovi. O fato de estar filmando um videoclipe acrescentou um elemento inesperado à situação, destacando ainda mais o papel de Bon Jovi no entretenimento.

Leia também: