Jon Batiste casou-se em privado com Suleika Jaouad antes do seu transplante de medula óssea

Jaouad, que é autora do livro de memórias sobre o cancro "Between Two Kingdoms", disse que o evento aconteceu mesmo antes de lhe ser marcado um transplante de medula óssea. Tinha-lhe sido diagnosticada leucemia pela segunda vez.

"Casámo-nos um dia antes de eu ser internada no hospital para me submeter ao meu transplante de medula óssea", disse ela ao "CBS Sunday Morning".

Jaouad continuou: "Sabíamos que queríamos casar, penso eu, desde a primeira semana em que começámos a namorar. Foi nessa altura que o Jon me falou pela primeira vez do casamento. Portanto, já lá vão oito anos. Esta não é, sabe, uma decisão precipitada!

Ela acrescentou que o seu diagnóstico não foi um fator determinante para os dois se casarem.

"Ele disse-me: 'Quero ser muito claro, não te vou pedir em casamento por causa deste diagnóstico. Demorei um ano a desenhar o teu anel. Por isso, fica a saber que este momento não tem nada a ver com isso. Mas o que eu quero que saibas é que este diagnóstico não muda nada. Apenas torna ainda mais claro para mim que quero comprometer-me com isto e que queremos ficar juntos. Mas quando nos apercebemos que tínhamos esta pequena janela antes do transplante de medula óssea, decidimos avançar".

Ela disse que o casamento foi "minúsculo", mas perfeito.

"E digo-vos que entrámos na unidade de transplante de medula óssea nas nuvens. Estávamos tão felizes, tão cheios de amor e positivismo por causa da noite maravilhosa que tivemos. E acredito mesmo que foi isso que nos levou até ao fim", disse ela.

No domingo, Batiste levou para casa cinco prémios Grammy, incluindo o de melhor vídeo musical e álbum do ano.

Fonte: edition.cnn.com