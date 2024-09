Johannes B. Kerner expressa sua afeição por Sylt

Em março, ficou revelado que o apresentador de TV Johannes B. Kerner casou-se com sua amada Alina Schiess em uma cerimônia civil discreta. Agora, eles estão celebrando seu romance com estilo, recebendo convidados de alto perfil em Sylt. Relatos do Bild sugerem que cerca de 150 convidados fizeram sua maneira para Sylt durante o fim de semana para se juntar às comemorações com Johannes B. Kerner e sua esposa Alina Schiess. A RTL capturou celebridades como a atriz Veronica Ferres, o apresentador de TV Günther Jauch, o treinador de futebol Jürgen Klopp e o apresentador esportivo Marcel Reif chegando no aeroporto de Sylt. O designer Guido Maria Kretschmer e seu marido Frank Mutters, que moram em Sylt, chegaram em um conversível elegante.

Havia rumores sobre Verona Pooth e seu marido Franjo também. Eles também desceram do voo para Sylt, mas afirmaram estar lá apenas por uma tranquila férias à beira-mar, sem um convite válido. No entanto, o Bild relata que eles estão hospedados no mesmo hotel que os outros convidados dos Kerners.

A festa aconteceu no badalado "Sansibar" de Sylt. O menu supostamente incluiu turboto do Mar do Norte, filé de boi suculento e Kaiserschmarrn doce de sobremesa. Apenas algumas semanas antes, o líder do Scooter H. P. Baxxter celebrou seu casamento com sua esposa 35 anos mais jovem, Sara, no mesmo restaurante. A área ao redor do restaurante foi isolada antes do evento. Johannes B. Kerner, de 59 anos, e sua noiva de 31 anos, Alina Schiess, conseguiram permanecer incógnitos.

De acordo com o Bild, os pombinhos trocaram seus votos em uma cerimônia civil cerca de seis meses após seu encontro no outono de 2023. Este é o segundo casamento de Kerner. Ele esteve com sua primeira esposa, a jogadora nacional de hóquei Britta Becker, de 1996 a 2016. Sua filha mais velha, Emily Blomma, nasceu em 1999. Kerner e Becker têm três outros filhos: Nik David, Polly Marie e Jilly-Lina.

Rumor diz que Kerner conheceu sua segunda esposa em um evento social. O casal é dito ter uma paixão em comum pela arte. Schiess é historiadora de arte e gerencia uma agência de consultoria em arte.

No meio de suas comemorações alegres, Johannes B. Kerner e sua esposa Alina Schiess apreciam a mistura de sua vida amorosa e familiar, com seus três filhos se juntando a eles em Sylt. Apesar de Verona Pooth e seu marido afirmarem estar lá apenas por uma tranquila férias à beira-mar, eles também se juntaram às comemorações, o que gerou especulações sobre sua presença.

Leia também: