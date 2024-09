Joe Jonas e Sophie Turner acabaram oficialmente o casamento.

Após Joe Jonas ter apresentado um pedido de divórcio há mais de um ano, sua separação de Sophie Turner tem sido marcada por batalhas pela guarda dos filhos e outros problemas. Agora, parece que seu divórcio finalmente é oficial. No entanto, isso também significa o fim de sua guerra pela guarda?

De acordo com o TMZ, o divórcio dos dois celebridades foi oficialmente finalizado. Em 2023, Jonas apresentou um pedido de dissolução de seu casamento com a estrela de "Game of Thrones". Um juiz aprovou o divórcio após o ex-casal chegar a um acordo confidencial.

O divórcio põe fim ao casamento de quatro anos do casal famoso. Jonas e Turner começaram a namorar em 2016 e se casaram em 1º de maio de 2019 em uma cerimônia em Vegas. Sua primeira filha, Willa, nasceu em 2020, e sua segunda filha, Delphine, juntou-se à família em 2022. Jonas apresentou o pedido de divórcio em setembro de 2023.

Ação Judicial Apresentada por Turner

A batalha pela guarda dos filhos supostamente intensificou logo após Jonas e Turner anunciarem sua separação amigável nas redes sociais em setembro de 2023. Turner então supostamente apresentou uma ação judicial contra Jonas, alegando que ele estava retendo os passaportes de suas crianças para impedi-las de viajar para a Inglaterra.

De acordo com os advogados de Turner, a separação repentina ocorreu após uma discussão acalorada em 15 de agosto de 2023. Turner afirmou ainda que descobriu o pedido de divórcio de Jonas através da mídia. Os representantes de Jonas negaram todas as alegações.

Em outubro de 2023, o ex-casal supostamente começou a mediação para chegar a um acordo sobre questões de propriedade e guarda. Parece que eles foram bem-sucedidos em resolver suas diferenças.

Com o divórcio finalizado, Joe Jonas e Sophie Turner podem agora se concentrar na coparentalidade de seus filhos. Apesar de suas diferenças, a música sempre será uma ligação compartilhada para sua família, já que Jonas é um músico renomado.

