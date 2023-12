Jimin dos BTS lança o seu primeiro álbum a solo

O álbum foi lançado com um single de pré-lançamento intitulado "Set Me Free, Pt.2". O álbum inclui seis canções de dança, incluindo "Like Crazy", "Face-Off" e outras.

O colega de banda RM dos BTS, estrela de K-pop, tem créditos de composição em três canções.

Jimin apareceu no programa "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" na quinta-feira à noite para promover o álbum e voltará a aparecer no programa na sexta-feira para interpretar "Like Crazy".

Jimin também revelou o videoclipe oficial de "Like Crazy", que ele co-escreveu com vários outros artistas.

Até à manhã de sexta-feira, o vídeo tinha mais de quatro milhões de visualizações desde a sua estreia no YouTube.

Os BTS são um dos maiores grupos de K-pop do mundo e vários dos seus membros tiveram projectos a solo, incluindo "Jack in the Box" de J-Hope, "Indigo" de RM e "The Astronaut" de Jin.

Fonte: edition.cnn.com