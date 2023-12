Jerry Seinfeld encontra-se com reféns libertados e suas famílias em Tel Aviv

De acordo com uma declaração publicada na página do Instagram do Fórum de Reféns e Famílias Desaparecidas na terça-feira, Seinfeld e a sua família visitaram a sede da organização, onde participaram numa "reunião emocional com representantes das famílias dos reféns, bem como reféns que regressaram do cativeiro do Hamas".

A organização partilhou no seu post de terça-feira que Seinfeld falou com as famílias sobre o seu compromisso de aumentar a consciencialização sobre os reféns no conflito em curso.

"Agradecemos à família Seinfeld pela sua visita comovente à sede das famílias e pelo seu apoio inabalável às famílias dos reféns", escreveu o Fórum. "Estamos confiantes de que o seu apoio será um passo significativo e importante na nossa missão comum de conseguir o regresso imediato e seguro a casa de todos os reféns."

A CNN contactou um representante de Seinfeld, que não fez mais comentários.

O Fórum das Famílias de Reféns e Desaparecidos é uma organização formada por famílias de reféns logo após os ataques de 7 de outubro. É uma iniciativa voluntária e baseada em donativos que oferece às famílias afectadas apoio médico e emocional, assistência profissional e trabalha para promover a sensibilização global para a crise, num esforço para libertar os raptados, de acordo com o seu sítio Web oficial.

Israel e o Hamas estão em guerra desde os ataques surpresa do Hamas em Israel, em 7 de outubro, quando cerca de 240 pessoas - desde bebés a octogenários - foram feitas reféns.

No mês passado, 105 pessoas foram libertadas pelo Hamas durante uma semana de tréguas com Israel. Muitas outras continuam desaparecidas, presumivelmente detidas pela organização militante palestiniana e por outros grupos em Gaza, à medida que as partes em conflito continuam a lutar.

Enquanto prosseguem os esforços diplomáticos para um novo cessar-fogo, grande parte do norte de Gaza foi dizimada por ataques aéreos e, de acordo com as Nações Unidas, quase 1,9 milhões de pessoas - mais de 80% da população do enclave - foram deslocadas.

Seinfeld tem sido um defensor das pessoas afectadas pelo conflito e esteve entre os 700 profissionais da indústria do entretenimento que assinaram uma carta aberta de apoio a Israel e de condenação do Hamas em outubro, na sequência dos ataques.

A carta, divulgada pela organização sem fins lucrativos da indústria do entretenimento Comunidade Criativa para a Paz, apelava aos líderes da indústria do entretenimento para "se manifestarem energicamente contra o Hamas e fazerem tudo o que estiver ao seu alcance para instar a organização terrorista a devolver os reféns inocentes às suas famílias".

"Os nossos pensamentos estão com todos os que vivem níveis insondáveis de medo e violência, e esperamos o dia em que israelitas e palestinianos possam viver lado a lado em paz", lê-se na carta.

Fonte: edition.cnn.com