Jennifer Lopez e Ben Affleck exibindo seus filhos

Por algum tempo, Jennifer Lopez e Ben Affleck não foram vistos juntos em público. No entanto, após o arquivamento dos papéis de divórcio, esses astros de Hollywood foram flagrados passeando por Los Angeles com seus filhos. A mídia americana está atualmente especulando sobre a possibilidade de um reencontro romântico entre os dois.

Segundo a revista "People", os ex-amantes foram capturados por câmeras no Hotel Beverly Hills em Los Angeles no último sábado. Isso é considerado a primeira vez que eles foram vistos em público com seus filhos desde que Lopez arquivou o divórcio de Affleck no final de agosto.

Imagens publicadas por veículos como o "Daily Mail" mostram Affleck e Lopez parados do lado de fora do hotel e depois entrando juntos. Affleck estava vestindo jeans azuis, uma camisa azul e óculos escuros escuros, enquanto Lopez usava um top de mangas compridas preto, jeans escuros e óculos de sol claros.

O casal também foi visto juntos em um carro preto, com Affleck no volante e Lopez no banco do passageiro. Este passeio em família acendeu especulações sobre um possível reencontro romântico do casal na mídia americana.

Detalhes do Divórcio

Affleck e Lopez foram um casal nos anos 2000, mas decidiram cancelar o noivado na época. Após passarem por dois casamentos cada, eles se reuniram e se casaram no verão de 2022. Affleck já foi casado com sua colega de elenco Jennifer Garner em 2005, com quem tem três filhos: Violet, de 18 anos, Seraphina, de 15 anos, e Samuel, de 12 anos. Por outro lado, Lopez se casou com seu novo parceiro Marc Anthony em 2004 e teve gêmeos, Max e Emme, agora com 16 anos.

A mídia americana relatou que Lopez arquivou o divórcio de Affleck em agosto, estabelecendo a data de separação como 26 de abril de 2024. Havia rumores de problemas no relacionamento entre os dois antes disso, já que eles não foram vistos juntos em público desde março e Affleck saiu de sua casa compartilhada antes de colocá-la à venda.

O Hotel Beverly Hills em Los Angeles, conhecido como um ponto de encontro popular para celebridades de Hollywood, foi onde os ex-amantes Jennifer Lopez e Ben Affleck foram recentemente capturados por câmeras. O recente passeio em família do casal de Hollywood acendeu especulações sobre um possível reencontro romântico na mídia americana.

