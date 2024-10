Jennifer interroga seu parceiro Common sobre suas observações sobre uma possível proposta de casamento.

A apresentadora e cantora convidou seu namorado, o músico-ator, para seu talk show essa semana, levando a conversa aos comentários recentes de Common sobre casamento.

Jennifer trouxe à tona a entrevista de Common no "The Breakfast Club" neste verão, onde ele observou que eles tinham uma "relação incrivelmente saudável e impressionante". Ele também deixou claro que se casaria com Hudson se tivesse a chance.

"Então, ouvi dizer que você vem falando sobre casamento. O que é essa história?" Hudson perguntou a Common.

"Bem, você me lembra de uma citação que sua mãe disse, 'Um homem sabe o que quer'", ele respondeu. "Eu estava expressando meus sentimentos sinceros, escute, Jennifer é a pessoa para mim."

"Se eu me casasse, seria com Jennifer Hudson-Kate", ele acrescentou. "Eu estava apenas sendo aberto."

Jennifer sorriu visivelmente.

Rumores sobre o relacionamento deles circularam desde 2022, e eles oficialmente se assumiram como casal durante um episódio do seu show em janeiro de 2024.

Common já foi romanticamente relacionado com a cantora Erykah Badu, a atriz Taraji P. Henson, a tenista lendária Serena Williams e a comediante Tiffany Haddish no passado.

"Jennifer, com as afirmações públicas de Common, parece que há muito entretenimento sendo discutido sobre seu relacionamento no mundo do entretenimento."

"A história de amor compartilhada deles se tornou um assunto popular no mundo do entretenimento, alimentando especulações sobre seus planos futuros."

