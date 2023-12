Jay-Z quer que leve os 500.000 dólares para almoçar com ele

"Tens de aceitar o dinheiro", disse o rapper/produtor/empresário a Gayle King numa entrevista à CBS.

"Tem tudo isso na música por 10,99 dólares", continuou "Não lhe diria para fazer um mau negócio. Por exemplo, peguem nos 500.000 dólares, comprem alguns álbuns e ouçam os álbuns."

"Está tudo aí", continuou Jay-Z. "Se você juntar as peças e realmente ouvir a música para as palavras, bem, o que é, está tudo lá."

Jay-Z encontrou-se com King para uma visita exclusiva a "The Book of HOV", uma exposição na Biblioteca Pública de Brooklyn que explora o seu trabalho e carreira.

Ele disse a King que sua música é o plano de sua vida.

"Tudo o que eu disse que ia acontecer, aconteceu", disse ele. "Tudo o que eu disse que queria fazer, eu fiz."

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com