Jay Leno recebe alta do hospital após queimaduras

O ex-apresentador do "Tonight Show", de 72 anos, teve alta do Grossman Burn Center, em Los Angeles, na segunda-feira, anunciou o Centro em comunicado, juntamente com a partilha de uma foto do comediante com alguns membros da sua equipa de cuidados.

"O comediante Jay Leno teve alta do Grossman Burn Center hoje", disse o hospital num comunicado de imprensa. "Jay receberá cuidados de acompanhamento no Grossman Outpatient Burn Clinic para queimaduras no rosto, peito e mãos que ele recebeu durante um incêndio na garagem de sua casa.

Leno, um ávido colecionador de carros, estava a trabalhar debaixo de um veículo quando se queimou. Foi submetido a duas intervenções cirúrgicas para tratar os seus ferimentos, anunciou anteriormente o Dr. Peter Grossman, o seu médico.

"Estou satisfeito com os progressos de Jay e estou otimista quanto à sua recuperação total", afirmou Grossman na segunda-feira.

"Jay gostaria que todos soubessem o quanto ele é grato pelos cuidados que recebeu, e é muito grato por todos os bons desejos", acrescentou o hospital em sua declaração. "Ele está ansioso para passar o Dia de Ação de Graças com sua família e amigos e deseja a todos um feriado maravilhoso."

Fonte: edition.cnn.com