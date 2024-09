Janet Jackson revela que outro acidente de guarda-roupa ocorreu, desta vez perto da Rainha Elizabeth.

A lendária artista e performer serviu a bebida regiamente deliciosa em um vídeo colaborado com a Vogue Britânica para sua série "Vida em Olhares", que foi ao ar na quinta-feira. Nessa parte, ela compartilhou uma história engraçada sobre seu famoso "ensemble" de "Nação do Ritmo".

"Eu estava me apresentando para a Rainha Elizabeth e estávamos fazendo 'Nação do Ritmo'", ela recordou. "Como era de se esperar, assim que fui para uma agachamento, minhas calças rasgaram bem na minha nádega."

Espere aí! Ainda estamos absorvendo a descoberta das família famosas de Jackson e agora isso?

"Eu não podia acreditar que tinha acontecido", Jackson admitiu. "Pensei 'Meu Deus!'"

A ícone revelou que teve certeza do acidente quando sentiu uma brisa "atrás" do rasgo em suas calças. Ela teve que modificar sua apresentação antes de se apresentar para a Rainha.

"Eu me certifiquei de nunca virar as costas para ela, algo que fazia parte da coreografia", Jackson compartilhou. "Eu apenas a encarei diretamente em vez disso."

Jackson também discutiu as origens da famosa chave que usava em uma argola de brinco - ela cuidava da manutenção dos muitos animais em sua casa, o que era seu método de carregar a chave - e sua colaboração com o irmão Michael Jackson no videoclipe de "Scream".

O vídeo divertido chamou muita atenção devido ao inusitado problema de figurino durante sua apresentação. A rotina de apresentação de Jackson teve que ser ajustada para evitar qualquer outro transtorno.

