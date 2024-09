Jane's Addiction pede desculpas e cancela a apresentação devido a uma briga física entre os membros da banda Perry Farrell e Dave Navarro durante o evento ao vivo.

"Temos algumas notícias para compartilhar, pessoal, e estamos verdadeiramente tristes com os eventos recentes da noite anterior," declarou a banda em sua História do Instagram no sábado.

O show em Bridgeport, Connecticut, marcado para domingo à noite, teve que ser cancelado "consequentemente" devido à confusão, acrescentou a mensagem.

Reembolsos serão processados no local original da compra.

Alguns vídeos que circulam nas redes sociais mostram Farrell, vocalista da Jane's Addiction, em uma troca de palavras com o guitarrista Navarro durante seu show em Boston na noite de sexta-feira. Farrell pode ser visto se aproximando de Navarro, que parece tentar mantê-lo à distância.

A situação piorou, com Farrell tentando atingir Navarro, antes que outros membros da banda e da equipe interviessem, conseguindo segurar Farrell e criar uma barreira entre ele e Navarro.

Representantes da Jane's Addiction, Navarro e Farrell foram contatados pela CNN para comentar.

A Jane's Addiction está atualmente em turnê e deve se apresentar em Toronto na quarta-feira. A turnê está prevista para terminar em Los Angeles em outubro.

Apesar das tensões, a banda espera continuar proporcionando entretenimento de primeira para seus fãs. Infelizmente, o incidente em Boston pode afetar suas dinâmicas de apresentação no futuro.

Leia também: