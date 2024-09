James encontra certas cenas em "O Exterminador" como causa de constrangimento

James Cameron, conhecido por seu sucesso no cinema, acha certas partes de seu primeiro projeto, "O Exterminador do Futuro" de 1984, um pouco constrangedoras de assistir hoje em dia. Em uma entrevista recente à Empire, ele revelou, como relatado pelo Deadline, "Eu não diria que é a obra-prima agora. Assistindo hoje, há partes que me fazem estremecer, e outras onde acho que fizemos um bom trabalho dadas nossas limitações."

A crítica de Cameron se concentra apenas na produção do filme, não em falas icônicas como a famosa "Eu voltarei" de Arnold Schwarzenegger. Apesar do frequente deboche, Cameron não entende por quê. Ele afirmou, "Não tenho vergonha de nenhum diálogo, mas talvez eu tenha menos vergonha do que os outros quando se trata do diálogo que escrevo."

"Meu primeiro trabalho como diretor"

Na entrevista, Cameron enfatizou a importância do sucesso em validar seu trabalho, dizendo, "Mostre-me seus três filmes de maior bilheteria e então conversaremos sobre o poder do diálogo." Ele dirigiu três dos quatro filmes de maior bilheteria - "Titanic" (1997), "Avatar - O Caminho da Água" (2009) e o último lançamento, "Avatar: O Caminho da Água" (2022). "O Exterminador do Futuro" arrecadou mais de $78 milhões nas bilheterias em seu lançamento em 1984, lançando tanto Cameron quanto Schwarzenegger para a fama.

Cameron, em seus primeiros dias, havia se descrito como um "punk" durante a produção de "O Exterminador do Futuro". Aos 29 anos, era sua primeira vez dirigindo um filme, tornando o projeto extremamente significativo para ele. Essa sentimentos estende-se ao "O Exterminador do Futuro", que desde então se tornou uma franquia com cinco filmes e uma série de televisão. No mês passado, a série animada "Terminator Zero" estreou na Netflix, com dublagens de Timothy Olyphant, Sonoya Mizuno, Rosario Dawson, Ann Dowd e André Holland.

Em resposta às partes constrangedoras que ele encontra em "O Exterminador do Futuro", Cameron esclareceu, "Não estou criticando o filme como um todo, apenas certos aspectos que parecem datados agora." Apesar do sucesso da icônica fala "Eu voltarei", Cameron não se abala com seu frequente deboche, mantendo, "Não vou me desculpar por isso ou mudá-lo, ele pertence ao filme."

