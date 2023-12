Jake Gyllenhaal é rasgado no primeiro olhar sobre o remake do clássico de Patrick Swayze 'Road House'

Um filme da Amazon Studios, lançado na quinta-feira, incluiu um vislumbre intenso de Gyllenhaal em "Road House", o remake do filme de ação de 1989, que será lançado no próximo ano e que tem como protagonista o seu companheiro de cena de "Donnie Darko", Swayze.

O breve clipe mostra Gyllenhaal sem camisa, com enormes músculos ondulantes, no que parece ser um ringue de boxe com espectadores barulhentos a aplaudir (ou a chamar) atrás dele.

O filme reimaginado segue um ex-lutador de UFC (Gyllenhaal) que "aceita um emprego como segurança numa casa de estrada rude e desordenada em Florida Keys, mas depressa descobre que nem tudo é o que parece neste paraíso tropical", de acordo com um comunicado de imprensa distribuído pelo streamer no ano passado.

O filme de Swayze contava com a participação de Kelly Lynch e nele o ator de "Ghost" interpretava um segurança que tinha de domar bandidos numa casa nocturna selvagem do Missouri chamada The Double Deuce.

O novo filme, realizado pelo realizador de "Go", Doug Liman, conta com a participação de Daniela Melchior e do ator de "White Lotus", Lukas Gage.

Esta não é a primeira vez que Gyllenhaal provoca o seu físico extremamente esculpido para o novo filme.

Em março, fez uma aparição surpresa no UFC 285 em Las Vegas, Nevada, enquanto filmava cenas para o filme.

Gyllenhaal participou numa pesagem ao lado do antigo lutador da UFC Jay Hieron, que também aparece em "Road House", antes de filmarem uma cena juntos.

Anteriormente, Gyllenhaal interpretou um boxeador no filme de 2015 "Southpaw".

O novo "Road House" estreia a 21 de março no Prime Video.

Matias Grez, da CNN, contribuiu para esta reportagem.

Fonte: edition.cnn.com