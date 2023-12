Jacy Nittolo recorda o "amor profundo" com o noivo Ray Liotta

"A minha vida nestes últimos anos não tem sido nada mais do que verdadeiramente mágica", escreveu Nittolo num post do Instagram publicado no sábado. "Ray e eu partilhamos um amor profundo que guardarei no meu coração para sempre".

"Ríamos diariamente e éramos inseparáveis. A química era selvagem da melhor maneira", disse ela. "Ele era tudo no mundo para mim e não nos conseguíamos fartar um do outro. O tipo de amor verdadeiro com que se sonha".

"Ele era a pessoa mais bonita por dentro e por fora que eu já conheci... e mesmo isso é um eufemismo".

Nittolo também postou várias fotos de si mesma com a estrela de "Goodfellas".

Liotta anunciou o noivado do casal no Instagram em dezembro de 2020, escrevendo que ele "pediu o amor da minha vida em casamento, e graças a Deus ela disse sim!"

Liotta morreu aos 67 anos durante o sono na quinta-feira, enquanto trabalhava num filme chamado "Dangerous Waters", de acordo com o seu publicista.

Para além de Nittolo, tem uma filha, Karsen, do seu casamento de sete anos com a atriz Michelle Grace.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com