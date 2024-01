Jacaré resgatado sem a metade superior da mandíbula ganha nova casa em Gatorland, Flórida

O animal foi levado no sábado para o Gatorland, um parque de jacarés em Orlando, onde um veterinário está "a fazer um exame completo do jacaré, e a equipa está empenhada em cuidar dele completamente no parque", disse o parque na segunda-feira num comunicado à CNN.

O caçador que trouxe o jacaré para Gatorland acreditava que o animal "foi possivelmente ferido por uma hélice de barco e sobreviveu", acrescentou o comunicado.

Gatorland não forneceu novos detalhes sobre o jacaré na segunda-feira, mas em um post no Facebook no sábado disse que a equipe do parque "estará vigiando-a de perto nos próximos dias, concentrando-se em levá-la a comer em um ambiente livre de estresse para que ela possa desfrutar de sua nova casa para sempre aqui no Paraíso dos Jacarés".

O crocodilo não tinha "praticamente nenhuma hipótese de sobreviver

Savannah Boan, coordenadora de enriquecimento de crocodilianos em Gatorland, disse em um vídeo no Facebook postado no sábado que a lesão parecia antiga, e o animal seria colocado em quarentena.

O jacaré "basicamente não tinha hipótese de sobreviver na natureza com um ferimento tão grave", acrescentou o parque.

O jacaré foi resgatado na quinta-feira à noite na Flórida, depois de ter sido visto com a mandíbula superior cortada no Wilson's Landing Park, em Sanford, no final de agosto, e as fotografias do animal circularam nas redes sociais.

No Facebook, o Gatorland também está a pedir ajuda para dar um nome ao jacaré.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com