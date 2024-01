Itália dividida quanto à nova pizza de ananás

Mas 2024 pode ser o ano em que a pizza de ananás vai invadir a Itália, graças a Gino Sorbillo, o famoso pizzaiolo de Nápoles que acrescentou as temidas "ananas" à sua ementa na Via dei Tribunali, a rua mais conhecida da capital mundial da pizza.

A criação de Sorbillo, chamada "Margherita con Ananas", custa 7 euros ($7,70). Mas não se trata de uma havaiana normal: é uma pizza bianca, sem a camada de tomate, polvilhada com nada menos do que três tipos de queijo, com o ananás cozinhado duas vezes para ficar caramelizado.

Sorbillo, um pizzaiolo de terceira geração, disse à CNN que a criou para "combater o preconceito alimentar".

"Infelizmente, as pessoas seguem a multidão e se condicionam de acordo com as opiniões de outras pessoas ou com o que ouvem", disse ele.

"Nos últimos anos, reparei que muitas pessoas condenavam ingredientes ou formas de preparar os alimentos apenas porque, no passado, a maioria das pessoas não os conhecia. Por isso, quis colocar estes ingredientes controversos - que são tratados como se fossem veneno - numa pizza napolitana, tornando-os saborosos".

Fazê-lo na sua sede, no centro histórico de Nápoles, com os seus 3.000 anos de história - Sorbillo tem 21 pontos de venda em todo o mundo, incluindo em Miami, Tóquio e Ibiza - foi também uma forma de marcar uma posição importante, afirmou.

O ananás é previamente cozido no forno e depois arrefecido. Em seguida, acrescenta provola fumada (um queijo de leite de vaca local da Campânia), azeite virgem extra e manjericão fresco, antes de colocar a piza no seu forno a lenha.

Quando sai do forno, espalha pela crosta "micro aparas" de dois tipos de queijo cacioricotta fumado: um de cabra da Sardenha e outro de búfalo da região de Cilento.

"Torna-a muito saborosa", diz.

Começa o alvoroço

Saboroso ou não, o ananás na pizza é um anátema para a maioria dos italianos, e a sua pizza - que lançou nas redes sociais esta semana - não caiu bem a muitos. Segundo Sorbillo, a sua pizza começou a ser alvo de insultos nas redes sociais e até foi discutida na televisão nacional.

Mas ele diz que aqueles que tiveram a curiosidade de a experimentar foram favoráveis.

"Antes de a lançar nas redes sociais, coloquei-a na ementa sem dizer nada durante algumas semanas e muitas pessoas encomendaram-na, até napolitanos", afirma.

"Mas a Itália está dividida ao meio. E não é só em Itália. Há uma série de discussões que se abriram sobre o assunto. Penso que as pessoas em geral não são curiosas. Desconfiam de tudo o que é diferente".

Barbara Politi, uma jornalista gastronómica que se apressou a ir a Nápoles para experimentar, foi positiva.

"É bom, fresco, sou a favor", disse. "Sabiam que o ananás faz parte da cultura alimentar europeia desde que Cristóvão Colombo o provou em Guadalupe, em 1493, e o trouxe de volta?

"Quando a Sorbillo lançou o produto, fiquei curiosa e procurei saber há quanto tempo o ananás era utilizado na Europa, e descobri que faz parte da cultura [alimentar] europeia há muito tempo. Portanto, na realidade, estamos a falar de uma questão de mentalidade e de hábitos de gosto.

"Gostei, é um pouco como o sushi - no início pode não se gostar, mas depois torna-se uma fixação."

Para Sorbillo, o ananás na pizza não é diferente das coberturas mais aventureiras com que os pizzaiolos têm trabalhado nos últimos anos.

"Nos últimos anos, as pessoas têm vindo a utilizar ingredientes que há cinco, seis anos atrás nunca eram utilizados. Agora usamos speck do Alto Adige, mortadela que não se usava há 10 anos, pistácios picados, azeitonas em pó, espuma de mozzarella e até compotas. Porque é que não havemos de redescobrir o ananás? A pizza está a ganhar uma nova vida nos últimos cinco ou seis anos".

O pizzaiolo disse que achava que os seus antepassados pizzaiolos "ficariam perplexos" com a sua oferta de ananás, mas acrescentou: "As coisas devem ser provadas primeiro, e depois expressamos a nossa opinião. Antigamente, nem o fiambre ou a rúcula entravam nas pizzas, agora são normais".

No entanto, há uma coisa que ele não aceita: começar com uma base de tomate.

"É outro fruto - com dois frutos, que têm ambos acidez, não seria um bom produto", diz. "Em vez disso, coloco três queijos fumados e isso muda a pizza, dá-lhe um sabor diferente."

Ele disse que a história da havaiana, usando tomate, significa que "as pessoas a condenam sem tentar trabalhar nela, como eu fiz".

"Obviamente que há polémicas de pessoas que dizem que não se deve usar. Mas porque é que se sentem ofendidos? Ninguém o está a obrigar a comprar.

"As combinações são importantes na gastronomia. Se os ingredientes forem bem combinados, o resultado é bom. As pessoas que têm curiosidade gastronómica estão a comer, o que significa que nos saímos bem".

De facto, Sorbillo já aproveitou as críticas para criar outra pizza controversa.

"Quando a pizza de ananás foi lançada, alguém escreveu: 'Agora vê se consegues fazer uma de ketchup', e eu fi-lo", disse. "E começou outra polémica.

Mas não era um ketchup qualquer; em vez disso, utilizou molho caseiro de tomates italianos vermelhos e amarelos datterino, numa base branca com provola fumada. Depois filmou-se a comê-lo triunfante, rodeado de garrafas de ketchup caseiro, declarando-o "bom".

"Tudo o que é preciso mudar é um ingrediente, ou um passo de preparação, e cria-se uma coisa completamente nova", disse.

"Tenho a certeza de que, em breve, a pizza de ananás aparecerá nas ementas de outras pizzarias de Nápoles - e não só de Nápoles."

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com