Inundações nos túneis obrigam ao cancelamento dos comboios Eurostar que ligam o Reino Unido à Europa

Os viajantes que esperavam viajar de Londres para Paris, Bruxelas e Amesterdão no Ano Novo sofreram um rude golpe depois de o Eurostar ter anunciado, numa publicação nas redes sociais, o cancelamento dos serviços devido ao "encerramento temporário de parte da linha perto de Londres".

A via foi encerrada devido à inundação dos túneis ferroviários perto da estação internacional de Ebbsfleet, em Kent, no sul de Inglaterra.

O operador ferroviário do Reino Unido, Southwestern Railways, informou que também estava a cancelar os seus serviços de alta velocidade de e para a estação internacional de St Pancras, em Londres.

É a segunda vez que os serviços do Eurostar são afectados durante o Natal, depois de uma greve de última hora no início de dezembro ter causado grandes perturbações.

Os últimos cancelamentos ocorrem numa altura em que o Reino Unido se prepara para um período de mau tempo, com previsão de neve e chuva fortes.

O Gabinete Meteorológico do Reino Unido emitiu avisos meteorológicos amarelos para algumas zonas do país no sábado.

No sul de Inglaterra, um "período de ventos fortes e rajadas de vento deslocar-se-á para leste em toda a Inglaterra e no País de Gales, causando algumas perturbações nas deslocações e nos serviços", refere o aviso. São também possíveis perdas de eletricidade a curto prazo, advertiu o Met Office.

As rajadas de vento de 45-50 mph soprarão amplamente nas zonas afectadas do sul de Inglaterra e do País de Gales, prevendo-se as rajadas mais fortes nas zonas costeiras. O aviso acrescenta que está prevista a queda de 20-30 mm de chuva em todo o País de Gales durante o "período de chuva intensa e ventos fortes".

A maior parte da Escócia foi colocada sob um aviso amarelo de chuva e neve, com os meteorologistas a preverem algumas "perturbações" causadas pelo "período de granizo e neve, que se transforma em chuva" previsto para sábado.

Fonte: edition.cnn.com