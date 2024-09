- Insegurança provocada por atores em Veneza

Brad Pitt (60) passou despercebido pela possibilidade de cruzar com sua ex-esposa, Angelina Jolie (49), no Festival de Cinema de Veneza. Em vez disso, o ator optou por uma entrada dramática ao lado de seu amigo e co-estrela, George Clooney (63). Ambos astros de Hollywood foram flagrados pelas câmeras chegando de barco, entre outros lugares. Seu filme, "Wolves", está programado para estrear na noite de domingo (1º de setembro) no evento.

No entanto, parece que Brad Pitt chegou a Veneza já no sábado, com fotos de paparazzi o flagrando lá com sua namorada, Ines de Ramon. Enquanto isso, Angelina Jolie já havia apresentado seu novo filme, "Maria", no festival na quinta-feira - rumores sugerem que ela partiu logo em seguida.

Agora, Brad Pitt está aproveitando seu tempo em Veneza. O ícone de Hollywood estava usando um casaco azul claro, combinando com calças do mesmo tom, uma camiseta branca e óculos escuros escuros. George Clooney o acompanhava de branco e terno cinza.

O Novo Filme de Brad Pitt e George Clooney: Uma Análise

O filme de comédia e crime "Wolves" marca a primeira colaboração cinematográfica entre George Clooney e Brad Pitt desde o filme de espionagem "Burn After Reading" em 2008. Jon Watts (43), conhecido por dirigir "Homem-Aranha", está à frente do filme. Em "Wolves", George Clooney interpreta um habilidoso solucionador de problemas, ou "arregador", contratado para apagar qualquer vestígio de um crime para um cliente rico em Nova York. No entanto, inesperadamente, outro arregador (Brad Pitt) surge na cena, forçando esses dois lobos solitários a trabalharem juntos.

Além de George Clooney e Brad Pitt, "Wolves" conta com um elenco impressionante, incluindo Amy Ryan (56, "Açúcar") e Austin Abrams (27, "Euphoria").

Brad Pitt expressou sua empolgação em estar no festival, dizendo que era uma ótima oportunidade para promover seu novo filme, "Wolves". Apesar da presença anterior de Angelina Jolie no evento, Brad Pitt mencionou que estava ansioso para a exibição de sua colaboração com George Clooney no festival.

No festival de cinema, foi anunciado que "Wolves" seria exibido como parte da prestigiada seção Midnight Madness, destacando a mistura única de comédia e elementos de crime do filme.

