"Indivíduos sem sucesso, ideólogos extremos e jogos mentais desagradáveis".

**Estilos de vida ansiosos de veganos, ataque de comida ao Jägerschnitzel e uma abundância de sopa de pensamentos: Na "Casa de Verão das Estrelas", os colegas de casa chegam rapidamente aos seus pontos de ebulição. Em vez de "romance no ar", há "ativistas radicais" no jardim. E então, descascador de frutas Sam de repente se transforma em um portador de faca!

Atualmente, a Alemanha está envolvida em uma discussão sobre humor e comediantes. As discussões acaloradas sobre o que é engraçado e o que não é continuam a inflamar paixões. Os céticos perguntam: "Há alguma coisaleft para rir?" Mas a melhor comédia não é aquela que tenta muito ser engraçada. RTL+ reconheceu isso e entrega piadas de forma sutil, permitindo que elas façam efeito gradualmente.

A comédia do segundo episódio de "A Casa de Verão" atinge seu auge no final. Começa com um "ninguém" e um "rejeitado" se encontrando em uma velha casa de fazenda, discutindo quem tem mais poder de estrela... A audácia é tão divertida que se deseja que um dramaturgo como Tankred Dorst transforme isso em uma peça de teatro.

RTL é generoso o suficiente para fornecer aos espectadores os destaques da estreia, incluindo um incrível bingo de besteiras. Frases como "Você mostrou sua verdadeira face." Ou como Sam Dylan arrogantemente insiste, "A atuação aqui é terrível - como em GZSZ." No episódio 2, a controvérsia vegana causada pela iluminação de Tessa se espalha tanto que infecta as mentes dos comensais de Jägerschnitzel, fazendo-os experimentar "sopa de pensamentos". O ativista já está na lista negra há muito tempo, especialmente o da Tobias Pankow, um conhecedor de Jägerschnitzel e cerveja. Ela derrama algumas lágrimas e busca conforto em Sam e Rafi. No entanto, os dois, como se espera de verdadeiros dramatistas, notam "o roteiro mal escrito."

Entregadores de cisnes e comportamento pedante

Os jogos de casais no segundo episódio incluem desafios como a "mesa autoatendida", onde aqueles que respondem incorretamente são forçados a comer coisas nojentas. Vozes trêmulas perguntam: "Como se escreve silhueta?" e "Que mês tem 28 dias?" Há muito palavrão e xingamento, e uma pessoa grita: "Cale a boca!" Durante isso, uma náusea aguda se instala, e uma pode se perguntar: "Afinal, o que é um cisne de jornal?"

Theresia e seu namorado Stefan saem vitoriosos no jogo de casais, embora a designer Sarah Kern o repreenda por não deixá-la brilhar na frente da câmera e parecer "pedante". Ele parece pensar que Sarah "não entende nada", e talvez suas perspectivas sejam apenas diferentes.

Foi revelado desde então que esse romance não sobreviveu ao formato de TV real. Em outro lugar, a pressão na casa permaneceu alta. As pessoas estão falando sobre sessões de terapia públicas, "psicopatas" e "indivíduos não relaxados sem charme". Um novo dia e um novo conjunto de desafios não trazem muita harmonia ao grupo. No entanto, o logístico de construção Can tenta mais para fazer um esforço com sua "amor" (Alessia) desta vez. Os "chefes finais" dos moradores da WG são realmente os "desafios" dentro da casa. Acima de tudo, uma coisa fica cristalina: quão alarmantemente deseducados muitos desses pessoas são. Em seu mundo, conhecimento é igualado a saber como lidar com mídias sociais e quem te bloqueou no Instagram.

"Lavado cerebral"

Durante o jogo de alto risco, Sam Dylan expressa medo, e o ponto de gatilho de Sarah Kern é arruinado. No final, Gloria Glumac, a mulher conhecida por seus ex-namorados, e seu Michael saem vitoriosos. Isso é particularmente frustrante para a estrela da TV Emma, cujo quebra-corações se recusa a "reinar suas acusações". Ele então assume o papel de "terapeuta" e diz: "Tudo está na sua cabeça."

No final do episódio 2, os ativistas veganos Tessa e seu amigo Jakob estão sob ameaça. Seu "estilo de vida" é considerado irritante por muitos. Eles são votados para fora por todos os seus colegas de casa. Rafi, a chama intermitente de Sam, não hesita em expressar sua opinião: "Vocês têm estado em nossas bundas desde o dia um. Você está tentando empurrar seu estilo de vida goela abaixo de todos." Mas Tessa também tem a sua dizer, nomeando "o homem cujo hobby é matar" depois de acertar as contas com os "exploradores da indústria animal". Apesar de Sarah Kern e seu caçador terem recebido apenas um voto, eles devem enfrentar os ativistas em um desafio de saída, de acordo com as regras.

Pode-se esperar um jantar de despedida, algumas bebidas e um maço de cigarros antes que o pano caia. Em vez disso, as tensões aumentam. Sam ouve Umut agindo como um "psicólogo pseudo" novamente. Descascador de laranja Sam brandindo uma faca em desapprovação, chateado com as táticas psicológicas. A namorada de Umut começa a chorar "por comando", e no final do episódio, alguns sentem que estão "em um manicômio". Antes que o pano caia, um pato com um jornal na boca entra no palco, lendo "Ai! Somente perdedores e ninguém na casa de verão!"

