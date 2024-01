Incerteza sobre o panorama do aborto nos EUA leva a um aumento dos pedidos de armazenamento de medicamentos para o aborto, revela investigação

A Aid Access, um serviço de tele-saúde sem fins lucrativos, fornece abortos medicamentosos por correio. A organização oferece "fornecimento antecipado" desses medicamentos, mifepristona e misoprostol, há mais de dois anos - e a demanda aumentou no último ano e meio desde o vazamento da decisão Dobbs da Suprema Corte dos EUA que anulou Roe v. Wade.

Nos primeiros oito meses em que a Aid Access ofereceu o fornecimento antecipado de aborto medicamentoso - de setembro de 2021 a abril de 2022 - recebeu uma média de 25 pedidos por dia, de acordo com pesquisa publicada terça-feira na revista JAMA Internal Medicine. Mas nos dois meses após o vazamento da decisão de Dobbs, de maio de 2022 ao final de junho de 2022, os pedidos diários aumentaram quase dez vezes, para cerca de 247 pedidos por dia.

Os pedidos abrandaram durante algum tempo depois de a decisão Dobbs ter sido formalmente divulgada, com uma média de 89 pedidos por dia entre o final de junho de 2022 e o início de abril de 2023. Mas a demanda disparou novamente quando decisões legais conflitantes criaram incerteza em torno da aprovação da mifepristona, com mais de 170 pedidos por dia até o final de abril.

No total, a Aid Access recebeu mais de 48 000 pedidos de fornecimento antecipado de aborto medicamentoso, de acordo com a nova investigação. Cerca de três quartos das pessoas que o solicitaram disseram que queriam "garantir a saúde e a escolha pessoal" ou "preparar-se para possíveis restrições ao aborto".

"Os Estados que consideram futuras proibições do aborto tiveram as taxas mais elevadas de pedidos, e os requerentes foram motivados pelo desejo de preservar a autonomia reprodutiva", escreveram os investigadores.

Em comparação com as pessoas que solicitaram o aborto medicamentoso para pôr termo a uma gravidez existente, as pessoas que solicitaram o fornecimento antecipado de aborto medicamentoso eram mais susceptíveis de serem mais ricas, brancas, com 30 anos ou mais e não tinham outros filhos. Estas diferenças reflectem provavelmente barreiras estruturais, escreveram os investigadores.

O aborto medicamentoso é um método pelo qual uma pessoa interrompe a gravidez tomando dois comprimidos - mifepristona e misoprostol - em vez de se submeter a uma intervenção cirúrgica. Os medicamentos podem ser tomados imediatamente após a pessoa saber que está grávida e até 10 semanas após o primeiro dia do último período menstrual.

Mais de metade de todos os abortos nos EUA são abortos medicamentosos, e estão a tornar-se cada vez mais comuns, de acordo com dados dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA.

O aborto medicamentoso continua a ser legal nos EUA, mas tem sido contestado nos tribunais. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos anunciou no mês passado que iria considerar a possibilidade de restringir o acesso ao mifepristone, uma decisão que poderia pôr em causa a aprovação e a regulamentação da Food and Drug Administration dos Estados Unidos para o medicamento que foi considerado "seguro e eficaz" durante décadas.

Vários estados liderados por democratas - incluindo Nova Iorque, Califórnia e Massachusetts - afirmaram que estavam a armazenar os comprimidos que podem ser usados para um aborto medicamentoso.

"Os extremistas anti-escolha mostraram que não vão parar de derrubar Roe e estão a trabalhar para desmantelar completamente o sistema de cuidados de saúde reprodutiva do nosso país, incluindo o aborto medicamentoso e a contraceção", disse a governadora de Nova Iorque, Kathy Hochul, em abril. "Nova Iorque será sempre um porto seguro para os cuidados de aborto, e estou a tomar medidas para proteger o acesso ao aborto no nosso Estado e continuar a liderar a nação na defesa do direito à autonomia reprodutiva".

Jen Christensen, da CNN, contribuiu para este relatório.

