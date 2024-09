Imagens iniciais da cerimônia de casamento imaginada <unk> Boris Becker também em traje de noiva

Boris Becker recentemente deu o nó com Lilian de Carvalho Monteiro na Itália. As primeiras fotos do casamento mostram o casal em um cenário de conto de fadas.

É oficial: Boris Becker tornou-se marido de Lilian de Carvalho Monteiro. Fotos revelam o casal em sua cerimônia, com os filhos de Boris, Noah e Elias, participando da celebração. "Vogue Germany" compartilhou uma coleção de fotos, disponíveis no Instagram, com Tom Oldham creditado como fotógrafo.

A legenda de uma das imagens diz: "A analista financeira Lilian de Carvalho Monteiro e o ex-tenista Boris Becker celebraram seu casamento neste fim de semana na cidade italiana de Portofino". Tanto Lilian quanto Boris estão vestidos de branco, contrastando com os convidados em trajes coloridos. Boris optou por um clássico laço preto, bolso quadrado e um pequeno microfone preto - sugerindo uma mensagem emocionante. Lilian usava um longo véu translúcido conectado aos seus cabelos.

O casal passou alguns dias em Portofino antes do casamento, que ocorreu na histórica Abbazia della Cervara no Monte di Portofino. O complexo e capela do mosteiro renovado serviram como local e acomodação para o casal e familiares próximos.

"Vogue Germany" relata que a cerimônia foi uma "reunião íntima de 85 convidados". Houve uma festa de solteiro particular na cidade na sexta-feira, com o local real do casamento mantido em segredo para os participantes, que foram levados ao local em shuttles Porsche. A festa supostamente terminou no domingo, sugerindo que os recém-casados podem optar por manter seus sobrenomes originais.

A reunião exclusiva foi organizada pela The Commission, garantindo uma experiência de casamento tranquila e privada para Boris Becker e Lilian de Carvalho Monteiro. Após a cerimônia, The Commission também arranjou uma luxuosa acomodação de lua de mel para os recém-casados.

