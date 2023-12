Imagens de Prince com 11 anos são descobertas por uma estação noticiosa do Minnesota

Os funcionários da WCCO estavam a vasculhar os arquivos da estação à procura de clips antigos de uma greve de professores locais em 1970 para incluir numa peça sobre uma greve mais recente, quando viram uma cara conhecida num dos clips.

Um entrevistador no clip de 1970 perguntou a um rapaz se a maioria das crianças presentes na greve era a favor do piquete dos professores. O rapaz, com um sorriso muito familiar, respondeu: "Sim".

"Acho que eles deviam receber mais dinheiro, porque trabalham horas extra para nós, e tudo isso", disse ele no clip.

A equipa da WCCO tinha a certeza de que o rapaz que tinham avistado era o Prince - a única coisa que lhes faltava era a filmagem do rapaz a dizer o seu nome. Assim, para confirmar a sua identidade, a estação contactou o velho amigo e colega de escola de Prince, Terrance Jackson, que conhecia o Purple One desde o jardim de infância e até actuou com ele na sua primeira banda, Grand Central.

Quando o pivot da WCCO, Jeff Wagner, mostrou as imagens a Jackson, o velho amigo de Prince riu-se de alegria. E quando ouviu um jovem Prince a falar, Jackson ficou sem palavras e a chorar.

"Uau, era ele", disse Jackson depois de fazer uma pausa de admiração, confirmando que o rapaz do clip era de facto um Prince Rogers Nelson pré-adolescente. "Estou completamente estupefacto".

O jovem músico já estava a tocar guitarra e teclado na altura em que o vídeo foi filmado, disse Jackson.

Prince, que em 2016 morreu de uma overdose acidental de fentanil, é muito amado em Minneapolis - e ele amou de volta ao longo de sua vida, muitas vezes gravando em seu estúdio e casa, Paisley Park, fora da cidade. Depois da sua morte, a WCCO descobriu doações que ele fez a organizações da cidade que não discutia publicamente, incluindo o financiamento de uma escola e mais de 1 milhão de dólares através da sua própria instituição de caridade.

