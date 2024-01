Ian Ziering "aliviado" por estar "ileso" após uma altercação com motoqueiros

"Tive um incidente alarmante com um grupo de indivíduos em mini-motos. Enquanto estava preso no trânsito, o meu carro foi abordado de forma agressiva por um destes ciclistas, o que levou a um confronto inquietante. Numa tentativa de avaliar os danos, saí do meu carro. Esta ação, infelizmente, evoluiu para uma altercação física, que eu evitei para me proteger", escreveu Zierling numa declaração partilhada no Instagram na segunda-feira à noite.

Um vídeo obtido e publicado pelo TMZ parece mostrar Ziering perto de um carro estacionado num confronto e numa altercação física com um grupo de indivíduos que andavam em pequenas motas na Hollywood Boulevard.

Não se sabe ao certo o que aconteceu antes do vídeo.

Uma porta-voz do Departamento de Polícia de Los Angeles disse à CNN que estão a investigar uma denúncia de agressão que aponta Ziering como vítima de um incidente envolvendo minibikes.

A filha de Ziering estava com ele na altura, no domingo.

"Estou aliviado por informar que a minha filha e eu estamos completamente ilesos, mas o incidente deixou-me profundamente preocupado com a crescente ousadia de tais grupos que perturbam a segurança pública e a paz", continuou o post de Ziering. "É em momentos difíceis como este que a força e a união da nossa comunidade são mais vitais."

