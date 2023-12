"How I Met Your Father" apresenta uma reviravolta de género no formato "Mother

A principal reviravolta consiste em mostrar a mãe, desta vez em 2050, interpretada por Kim Cattrall. Ela está a contar a história de como eu conheci o teu pai ao seu filho invisível, o que levanta algumas possibilidades adicionais sobre quem poderá ser o pai dele.

Para além disso, a série vai montando um novo elenco de amigos à volta da versão mais jovem de Cattrall, Sophie, interpretada por Hilary Duff. Desesperada por encontrar a sua alma gémea, Sophie tem confiado nas aplicações de encontros quando é apresentada, arrastando para a sua órbita um motorista de Uber/professor, Jesse ("Private Practice's" Christopher Lowell), e o seu grupo, através de um daqueles cenários de confusão telefónica que só acontece nas sitcoms.

É um grupo mais diversificado, o que é bem-vindo, mas também tem a inevitável sensação de estar a preencher caixas, dada a brancura da série original. O grupo alargado inclui a amiga sexualmente aventureira de Sophie, Valentina (Francia Raisa), e a irmã adotiva de Jesse (Tien Tran), que acabou de se mudar de uma pequena cidade para Nova Iorque.

Filmado num formato tradicional de sitcom, o riso do público soa frequentemente mais apreciativo do que as piadas merecem, o que só reforça a sensação de que o Hulu é um local estranho para este exercício.

Duff é uma protagonista simpática, que chega aqui depois de o Disney+ ter desistido de um planeado revivalismo de "Lizzie McGuire". Por seu lado, Cattrall não participou na reunião de "O Sexo e a Cidade", "E Assim Mesmo", o que proporciona um estranho tipo de simetria.

O programa possui uma certa qualidade universal na procura contínua do amor e do romance. No entanto, enquanto o mistério em torno do namoro de Ted se tornou apenas uma parte do apelo de "Mother", tendo vivido esse cenário uma vez, há uma forte inclinação desta vez para desejar boa sorte a Sophie na sua busca e pedir-lhe que me acorde quando estiver quase a acabar.

"How I Met Your Father" estreia a 18 de janeiro no Hulu.

