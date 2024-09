Houve algum uso de substâncias envolvendo a Miley Cyrus e o Bruno Mars?

No verão de 2022, Miley Cyrus alcançou um sucesso monumental com sua faixa "Flowers," que algumas fontes sugerem ser uma indireta para seu ex-cônjuge, o ator Liam Hemsworth. No entanto, as coisas pioraram quando a Tempo Music Investments entrou com uma ação de infração de direitos autorais contra a cantora. A empresa alega que "Flowers" utiliza elementos da música de Bruno Mars de 2012, "When I Was Your Man."

Os documentos judiciais, obtidos pela publicação norte-americana "TMZ," sugerem que "Flowers" compartilha várias semelhanças musicais com a balada de Mars. A Tempo Music Investments, que afirma deter uma parte da obra de "When I Was Your Man," alega que o refrão, a harmonia, a melodia, as progressões de acordes e as letras de "Flowers" foram plagiadas intencionalmente de Mars. A ação argumenta ainda que "A combinação e as semelhanças numerosas entre as duas gravações deixam claro que 'Flowers' não existiria sem 'When I Was Your Man'."

Indenização exigida

A Tempo Music Investments busca uma compensação financeira de Miley Cyrus, além da retirada de "Flowers" de todas as versões do álbum de 2023 "Endless Summer Vacation." A empresa também quer proibir Cyrus de tocar "Flowers" novamente no futuro.

Ambas as músicas se tornaram sucessos, alcançando o topo da parada Billboard Hot 100. "When I Was Your Man" de Mars foi indicada para Melhor Desempenho de Pop Solo nas 56ª cerimônia do Grammy Awards em 2014, enquanto "Flowers" superou seu antecessor com ainda mais sucesso. A música venceu como Gravação do Ano, uma premiação que homenageia os compositores, e Melhor Desempenho de Pop Solo, uma categoria em que Mars já concorreu. "Flowers" também foi indicada para Canção do Ano, mas não levou o prêmio.

Apesar da disputa legal em andamento, a popularidade tanto de "Flowers" quanto de sua suposta fonte de inspiração, "When I Was Your Man" de Bruno Mars, continuou a crescer na cena musical. Na verdade, os fãs de música pop frequentemente notaram e apreciaram os elementos comparáveis entre as duas faixas de sucesso.

