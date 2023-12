Hitori: O bar de Tóquio só para quem bebe sozinho

Mas o Hitori, um bar no bairro chique de Shinjuku, distingue-se dos muitos estabelecimentos do bairro que só têm lugar para pessoas de pé, encorajando uma clientela ligeiramente diferente.

O nome do bar é uma pista: Hitori significa "individual". O bar só permite que os clientes entrem se estiverem sozinhos.

Numa recente quinta-feira à noite, na capital japonesa, 10 clientes - uma mistura de mulheres e homens - alinhavam-se no pequeno bar, situado no sétimo andar de um edifício industrial.

O Hitori, que abriu em junho de 2018, tem capacidade para cerca de 17 pessoas em pleno.

Normalmente, a etiqueta japonesa dita que as pessoas não se aproximem nem falem com estranhos nos bares. No Hitori, os clientes podem simplesmente desfrutar da solidão ou conversar educadamente com outros bebedores, algo que nem sempre é comum.

O menu de bebidas do bar é também surpreendentemente acessível na cara Tóquio, o que é uma das razões que vários dos clientes do bar deram para o visitar. Tudo, quer seja cerveja ou cocktail, custa ¥1000 ienes ($9), e as mulheres não pagam entrada. Os homens pagam entre 500 e 3.000 ienes, dependendo da hora do dia.

E embora não haja regras sobre quem se senta onde, os clientes tendem a separar-se automaticamente, com os homens de um lado do bar e as mulheres do outro.

Um bar amigável

Dito isto, não foram apenas os preços razoáveis que fizeram com que muitas das clientes femininas viessem ao bar. O Hitori tem um ambiente alegre e de convívio.

"Toda a gente que vem aqui é muito positiva", diz Rei, uma empregada de bar que pediu para usar apenas o seu primeiro nome. Uma vez que muitos bares japoneses servem comida e o Hitori não tem cozinha, Rei gosta de compensar trazendo sacos de rebuçados e doces para os clientes.

Nessa noite, distribuiu bolachas speculoos, chocolates em miniatura e pequenas taças de pipocas açucaradas em tons pastel.

Os clientes conversavam alegremente uns com os outros, nalguns casos através do Google Translate.

Embora o estatuto de solteiro possa ser uma regra rígida e rápida para a entrada, a idade não o é. O cliente mais jovem, um homem de 19 anos, limitou-se a beber refrigerantes - a idade para beber no Japão é 20 anos - e a ver vídeos no telemóvel.

Seja qual for o significado de "hitori" para si, o Hitori é um local de boas-vindas.

Hitori, 46-7 Third Hirasawa Building, 7th Floor, Shinjuku City, Tóquio, Japão +81 50-5216-6514

Fonte: edition.cnn.com