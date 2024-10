Heidi Klum está determinada a evitar decepcionar os seus entusiastas do Halloween.

Heidi Klum vem se preparando para o Halloween há algum tempo, mantendo seus seguidores engajados e empolgados. Ela contou à revista People que está cercada por um grupo de pessoas talentosas de diversas áreas, como maquiadores, cabeleireiros, designers e muito mais. "Não quero decepcionar nenhum de meus fãs do Halloween, então sempre tento criar algo único e inesperado que os deixe impressionados ou surpresos", disse ela, aos 51 anos.

No Instagram, ela vem gerando expectativa ao compartilhar vislumbres de seu novo figurino. Em setembro, ela compartilhou um clipe de uma estrutura parecida com um tanque com buracos para as pernas e legendou "O Halloween da Heidi está começando a tomar forma". Ela ainda não revelou o traje, mas deu uma dica ao Today.com de que 'não será deste mundo' e que exigirá muitos próteses, fazendo-a se sentir claustrofóbica só de pensar nisso.

Heidi também recentemente abriu o jogo com o Today.com sobre sua primeira festa de Halloween em Nova York, em 2000. Ela estava na "cidade mais legal do planeta", mas não sabia qual evento deveria frequentar, com medo de que fosse uma festa chata sem fantasias. Então, decidiu: "Se eu for a anfitriã dessa festa, preciso criar algumas fantasias elaboradas e garantir que as pessoas se fantasiem, caso contrário, eles não virão à festa". Agora, seus convidados esperam ansiosamente para criar seus próprios figurinos.

Ao longo dos anos, a supermodelo alemã chamou a atenção com seus figurinos exagerados e impressionantes para os festivais de Halloween, que acontecem no final de outubro. Momentos memoráveis incluem sua transformação em pavão, cyborg assustador e personagem de verme gigante.

A expectativa pelo entretenimento anual de Halloween da Heidi Klum é palpável, com fãs ansiosos para ver seu figurino único e inesperado. Seus posts no Instagram, cheios de vislumbres e dicas, mantêm seu público engajado e curioso sobre o que ela usará este ano.

