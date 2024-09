Heather Locklear junta-se aos seus colegas de Melrose Place para uma sessão de discussão de reunião

Como relatado pela revista People, a atriz de 62 anos compareceu a alguns eventos no 90s Con Florida em Daytona Beach, Flórida, onde os colegas de "Melrose Place" se reuniram durante o fim de semana.

A publicação compartilhou que ela participou de duas discussões em painel, relembrando sua fama e até falando sobre seu antigo encontro com Tom Cruise.

"Fomos dançar no Club Lingerie na época, e ele era muito charmoso", ela mencionou, de acordo com o artigo. "Já contei isso antes, mas ele era realmente atraente".

Ela também compartilhou uma história sobre ter visto seu famoso passo de dança de "Risky Business" antes do filme ser lançado.

"Ele fez isso antes [do filme], e eu estava bem aí, tipo: 'Você para de dançar se eles estiverem aí embaixo?'", ela lembrou. "Estava animada, mas ele foi educado".

Locklear também compartilhou sua experiência interpretando a rebelde Amanda Woodward na série de drama e atualizações sobre uma próxima reprise.

"Todos concordaram em participar. Laura e eu estamos trabalhando nisso há um tempo", afirmou Locklear. "Está na fase de discussão. Os negócios e os advogados estão envolvidos, e eles querem seguir em frente".

Ela foi cercada por seus colegas, incluindo Josie Bissett, Brooke Langton, Laura Leighton, Grant Show e Daphne Zuniga, durante o painel em grupo.

"Melrose Place" foi ao ar de 1992 a 1999. A reprise está sendo desenvolvida pela CBS Studios, baseada na série original criada por Darren Star.

Uma reprise anterior de "Melrose Place" foi ao ar na CW de 2009 a 2010.

Locklear foi vista pela última vez em um evento público, comparecendo à estreia do filme original do Lifetime "Don’t Sweat the Small Stuff: The Kristine Carlson Story" em 2021.

