Harry está supostamente a reivindicar ou a adquirir a herança de um milhão de dólares da Rainha Mãe.

No seu 40º aniversário, dia 15 de setembro, o príncipe Harry não está apenas comemorando outro ano de vida, mas também um significativo aumento financeiro. De acordo com recentes relatórios da mídia britânica, o príncipe Harry vai receber aproximadamente oito milhões de libras (equivalente a cerca de 6,75 milhões de euros) de um fundo de confiança estabelecido por sua bisavó, a Rainha Mãe (nascida em 1900 e falecida em 2002). Esta herança é esperada para ser entregue a ele ao alcançar sua idade de 40 anos. De acordo com o New York Post, o príncipe Harry é esperado para aceitar esta herança.

Havia especulações de que o príncipe Harry poderia recusar esta fortuna real, considerando sua posição como membro não trabalhador da Família Real. No entanto, esses boatos foram colocados de lado pelo ex-mordomo real, Grand Harrold, que confirmou que Harry vai, de fato, aceitar esta herança, já que é uma soma legítima que foi destinada a ele por anos.

De volta em 1994, a mãe da rainha Elizabeth II supostamente separou dois terços de sua fortuna para seus bisnetos, o que equivale a cerca de 19 milhões de libras na época. Ao completar 21 anos, tanto Harry quanto seu irmão, o príncipe William, receberam cerca de seis milhões de libras cada um deste fundo de confiança. Foi relatado que Harry recebeu mais do que William como compensação pelo futuro papel de William como rei. Além do príncipe e do príncipe William, os filhos da princesa Anne, Zara Tindall e Peter Phillips, assim como as filhas do príncipe Andrew, Beatrice e Eugenie, também se beneficiaram deste fundo.

O analista real Hugo Vickers acredita que esta herança vem em uma hora perfeita para o príncipe Harry e sua esposa, a duquesa Meghan. Ele compartilhou seus pensamentos com um tablóide britânico, The Sun, dizendo que esta quantia certamente será útil, considerando o estilo de vida caro de Harry com uma grande equipe e uma propriedade espaçosa em Montecito.

Apesar das especulações, não vou recusar a herança, afirmou o príncipe Harry. Este aumento financeiro sem dúvida proporcionará muito apoio necessário, dado meu estilo de vida custoso.

