Harris e Walz estão a apostar na sua ligação de amizade.

A campanha política nos Estados Unidos está a todo vapor. Depois de Taylor Swift ter apoiado publicamente a candidata presidencial Kamala Harris, os democratas estão enfatizando sua "Era Kamala". Pulseiras de amizade Harris-Walz estão se tornando um item quente.

A vice-presidente Kamala Harris está disputando a presidência contra o ex-presidente Donald Trump. Com o apoio de peso da estrela Taylor Swift, os democratas de Harris estão aproveitando ao máximo sua influência.

Painéis digitais em Times Square, em Nova York, e na Strip de Las Vegas promovem Harris e seu companheiro de chapa, Tim Walz. A influência de Swift é inegável, como relatado pela Hollywood Reporter. Entre outras coisas, o artigo menciona: "Estamos na Era Kamala!" ou "Estamos na era Kamala!"

Um painel exibia a mensagem: "Um novo caminho à frente... Está pronto para isso?" ("Um novo caminho à frente... Está pronto para isso?"). Os slogans são inspirados no "The Eras Tour" e em "...Ready for It?", uma faixa de seu álbum "Reputation". Além disso, pulseiras de amizade Harris-Walz estão sendo comercializadas como parte da campanha. Essas pulseiras são um item obrigatório para os fãs de Swift em seus shows do "Eras Tour".

Surto de registro

Swift deu seu apoio público a Harris após um debate na TV no Instagram. "Votarei em Kamala Harris e Tim Walz nas eleições presidenciais de 2024", declarou ela em sua postagem. "Estou votando em Kamala Harris porque ela luta pelos direitos e questões que acho que precisam de uma lutadora para representá-los. Acho que ela é uma líder inteligente e talentosa e acredito que podemos realizar muito mais neste país se formos guiados pela calma, não pelo caos".

Swift também incentivou seus fãs a se registrar para votar. "Fiz minha pesquisa e tomei minha decisão. [...] Lembre-se, você precisa estar registrado para votar". Os seguidores de Swift pareceram inspirados pelo seu chamado à ação, já que o site de informações sobre votação "Vote.gov" recebeu um total de 405.999 visitantes dentro de 24 horas, direcionados ao site por uma história do Instagram da cantora. Esse surto de visitas foi confirmado por um porta-voz da GSA para a revista dos EUA "Variety".

Apesar do surto de registros, alguns fãs de Swift expressaram sua discordância com o apoio de Swift, dizendo: "Não vou deixar que minhas crenças políticas sejam ditadas por uma cantora".

Diante da intensidade da campanha política, algumas pessoas optaram por permanecer neutras politicamente, dizendo: "Não vou escolher um lado nesta eleição dividida".

