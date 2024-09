Harold Glöckler está a vender a sua casa.

Noites atrás, Harald Glöckler e seu parceiro Dieter Schroth costumavam chamar esta villa em Kirchheim an der Weinstraße de seu ninho de amor. No entanto, após o relacionamento deles desmoronar, o designer decidiu vender o local. Ele anunciou sua intenção de se desfazer desta propriedade da Renânia-Palatinado no ano passado, tendo passado 15 anos em Berlim após o milênio, antes de finalmente colocá-la à venda em 2022.

O preço da propriedade está sendo mantido em segredo, mas o anúncio nos dá uma espiada em suas características. Com 300 metros quadrados, ela tem 11 quartos, uma piscina ao ar livre e uma sauna, esperando pelo novo proprietário para torná-la sua. A villa, conhecida como "Château Pompooös", mantém o mesmo charme opulento de seu antigo morador, Harald Glöckler. Você encontrará quartos pintados inteiramente de vermelho e preto, e um adornado com papel de parede verde vibrante.

"Nível elite de segurança"

O anúncio desta propriedade de três andares diz: "Viva como um rei, esta majestosa propriedade deixa você sem fôlego com sua configuração de parque grandioso e uma atmosfera transbordando de luxo e estilo." E promete ainda: "Esta propriedade esplêndida atende a todos os seus desejos, permitindo que você torne seus sonhos em realidade."

O quarto tem uma porta de alta segurança e uma grade de rolo cobre todo o andar de cima. Isso garante "o nível mais alto de segurança para suas posses preciosas", acrescenta o corretor imobiliário.

Glöckler ficou famoso com sua marca "Pompooös" e aparições em canais de compras. Ele sentou no júri do "Let's Dance" em 2010 e 2011, teve um docu na Vox e foi juiz no reality show "Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig." em 2016. Ele competiu no acampamento da selva do RTL em 2022. Eles estavam juntos por 35 anos, oito dos quais casados. Em fevereiro de 2023, eles anunciaram o fim do relacionamento.

