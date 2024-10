Halle Berry vai assumir o papel de "Fuzzy" Berry no seu próximo filme.

Halle Berry Mostra Coragem em Metamorfose para "Não Solte", Falando Majoritariamente Sobre Seu Cabelo. Aos 58 Anos, Berry Encanta Seus Seguidores nas Redes Sociais com uma Transformação Estonteante. Para seu personagem no filme de suspense, Berry mostra coragem através de uma transformação física intensa. No filme, Berry interpreta uma mãe isolada em uma cabana na floresta com seus gêmeos, que fica cada vez mais descontrolada. Berry compartilhou trechos de sua transformação em "Mamãe" no Instagram, destacando sua barba artificial debaixo dos braços.

Em suas postagens nas redes sociais, Berry brincou ao se referir a elas como "Mamãe em Construção". Em um vídeo, ela brinca com a maquiadora Norma Patton-Lowin, perguntando: "Então, o que está acontecendo, Norma? O que você fez? O que você fez, Norma?" enquanto admira sua vasta barba debaixo dos braços no espelho. Isso deu a entender que a barba de Berry não era natural, mas aplicada para a cena.

Patton-Lowin foi fundamental na transformação de Berry, aprimorando sua aparência com sobrancelhas corrigidas, tatuagens realistas e uma peruca loira curta, entre outras coisas. "Obrigado, Halle, por me deixar empurrá-lo até os limites para seu personagem! Foi um prazer trabalhar com você e criar Mamãe", comentou Patton-Lowin na postagem de Berry. Berry mesma se referiu a Mamãe como "Um dos Personagens Mais Complexos que Já Interpretei".

Berry Consumiu Sapos Vivos

No início de abril, Halle Berry discutiu seu papel em um discurso no CinemaCon, revelando que ela usou "um pouco de método de atuação" para entrar no personagem. Ela mencionou que seu personagem no filme de terror consumiu "besouros e sapos - sapos crus - na floresta" e "teve que descascar uma esquila". Embora tenha sido desafiador para ela, foi "um grande desafio".

Felizmente, nenhum animal foi machucado. De acordo com a "Pessoas", a PETA confirmou que o diretor Alexandre Aja usou apenas brindes realistas durante as filmagens.

O filme "Não Solte" foi lançado há alguns dias. No filme, sobreviventes de um apocalipse sobrevivem diariamente lutando pela sua existência. Mamãe estabeleceu regras rígidas para si mesma e seus filhos para viver na floresta. No entanto, um dos meninos acaba perdendo a fé nos avisos, o que leva a consequências graves.

