- Há rumores em torno de um show em Glastonbury.

Parece que o prestigiado Festival de Glastonbury no Reino Unido pode incluir outro sensação musical no próximo ano. De acordo com "The Sun", há negociações em andamento entre os organizadores do evento e Cher (78).

Ela pode se juntar às fileiras de Dolly Parton e Shania Twain?

Essa informação indica que Cher está em vias de concretizar sua participação no festival em Somerset, que geralmente ocorre no final de junho anualmente. De acordo com uma fonte, "Glastonbury" vem atrás de Cher há muito tempo, com a possibilidade de ela se apresentar no "Legends" sendo discutida a sério. Shania Twain (59), que subiu ao palco neste ano, serviu de inspiração para isso.

Todos os arranjos ainda estão em andamento, mas Cher está planejando agendar alguns shows na Grã-Bretanha no próximo ano. É provável que o lendário Festival de Glastonbury faça parte deles. Vale ressaltar que Cher não está interessada em embarcar em outra turnê extensiva.

Em 2019, Cher se apresentou pela última vez no UK. Durante sua entrevista com a Radio 2, ela deu uma dica sobre a possibilidade de um desempenho no Glastonbury, dizendo: "Eu adoraria."

Lançamentos Próximos

Você pode acreditar ou não, mas os fãs têm muito a esperar de Cher. No dia 20 de setembro, seu primeiro álbum de grandes sucessos em 20 anos, intitulado "Forever", será lançado. Esta compilação apresenta 21 faixas que cobrem toda a sua carreira de 60 anos. Dois meses depois, no dia 19 de novembro, sua memoir, "Cher: The Memoir, Part One", será lançada. Uma segunda parte de sua memoir, "Cher: The Memoir, Part Two", está programada para 2025.

Se as negociações de Cher com os organizadores do Festival de Glastonbury forem bem-sucedidas, ela poderá se apresentar no "Legends" slot, seguindo os passos de Dolly Parton e Shania Twain. Dado seus próximos shows na Grã-Bretanha, é provável que Cher adicione o prestigiado Festival de Glastonbury à sua agenda, marcando um retorno ao palco do UK desde 2019.

