'Há poesia na água potável': Michael Mann põe Modena nos faróis com o drama de corridas "Ferrari

Protagonizado por Adam Driver e Penelope Cruz, o filme biográfico de Mann aborda a vida turbulenta de Enzo Ferrari, fundador do fabricante de automóveis. Passado em 1957, no período que antecedeu a corrida Mille Miglia em Itália, os acontecimentos na pista disputam posição com o drama familiar em casa, quando Enzo e a mulher Laura sofrem a perda do filho e Enzo enfrenta a sua vida dupla como pai de uma criança com outra mulher. Depois de estrear no Festival de Veneza em agosto, o filme de Mann chega às salas de cinema durante as férias de Natal, com um olho nos Óscares.

Driver, americano, e Cruz, espanhola, atiram-se à " la vita italiana", mas quando se trata de local, Mann decide que não há substituto.

Modena, no coração da Emilia-Romagna, em Itália, é parte integrante da história da Ferrari. Enzo nasceu na pequena cidade e construiu aí uma oficina quando o antigo piloto de carros de corrida começou a fabricar os seus próprios automóveis. Nos anos 50, a Ferrari tinha-se expandido para a cidade vizinha de Maranello, tornando-se uma força a ter em conta, e Modena era o coração do desporto automóvel italiano, com a Maserati também a chamar-lhe casa. Mas enquanto os seus carros percorriam a Itália e, mais tarde, o mundo, Enzo estava relutante em afastar-se de Modena. Por isso, era justo que, quando Mann estava a criar a "Ferrari", levasse a produção até ela.

Mann, 80 anos, tem as suas próprias ligações profundas com a Ferrari. O realizador nascido em Chicago, responsável por "Heat" e "O Último dos Moicanos", andava há muitos anos a pensar num filme sobre o fundador da empresa e há décadas que considera Piero Ferrari, o atual vice-presidente da empresa, um amigo (o jovem Piero desempenha um papel importante no filme).

A produção chegou a Modena durante seis meses em 2022. "É uma cidade muito pequena, por isso ficámos conhecidos", disse Mann à CNN. "Quando eu ia às compras no Mercado Benelli - que é um mercado aberto construído em 1865 - eu era 'o marido da Sra. Mann'. Portanto, era muito respeitoso".

Felizmente, Modena, tal como muitos locais da Emília-Romana, não mudou muito o seu aspeto desde 1957. A catedral da cidade continua a erguer-se, o Palácio Ducal barroco é grande e muitas ruas ainda estão cobertas de pedras. (Uma exceção notável é o Museo Enzo Ferrari Modena, um complexo híbrido de pavilhão moderno e espaços renovados, incluindo a casa de infância de Enzo, que abriu em 2012 - compreensivelmente, não aparece no filme).

Mais importante ainda, Modena continua a estar repleta de pessoas que trabalham para a Ferrari e que a adoram. "A Ferrari é a equipa da casa", disse Mann. "Muitas das pessoas que trabalham na fábrica (estão lá há) duas gerações. Há um dialeto muito forte com o automobilismo".

"Quando se está lá, torna-se dolorosamente óbvio o que a Ferrari significa não só para o país, mas para aquele lugar em particular", disse Driver à CNN. Há um elemento e uma atitude de "casa" em Modena que penso que não teria conseguido filmar (noutro local)."

"O nosso cenário estava povoado com a cidade", acrescentou. "A maior parte das pessoas tinha saído durante o mês de agosto, quando estávamos a filmar, mas havia alguém que começava a trabalhar num minuto e duas semanas depois já estava no filme."

A produção contratou os antigos mecânicos-chefes da Ferrari na Fórmula 1, Michael Schumacher e Niki Lauda, para pequenos papéis no filme, disse Mann, e obteve blocos de motor do departamento de restauro da Ferrari Classiche. A barbearia que Enzo visitava diariamente aparece no filme, com o seu proprietário de segunda geração a fazer de pai, fazendo a barba a Driver.

"Era muito, muito local, de uma forma maravilhosa", disse Mann. "Percebemos a inteligência, este tipo de atitude dura, que não é muito diferente do centro da cidade de Chicago, onde eu cresci."

Tendo em conta tudo isto, será que filmar no local ajudou Driver a entrar na personagem? E os Modenese - que não hesitam em dar a cara - deram a sua opinião sobre Enzo? "Sim e sim", responde rapidamente o ator.

Para Cruz, Modena ofereceu uma imagem mais inquietante. A atriz interpreta Laura, a mulher de Ferrari e sócia da empresa na altura em que o filme se passa. Profundamente abatida pela perda do filho Dino, vítima de distrofia muscular, descobre a infidelidade do marido e procura tirar partido dos seus bens, enquanto a empresa está ameaçada de insolvência.

"Não havia muita informação sobre ela", diz Cruz. "Passei algum tempo em Modena com o Michael, com o Adam, e o Michael levou-me a muitos sítios onde ela passou algum tempo. Só não gostei da reação das pessoas. Só queriam descartá-la e dizer que ela era difícil, que era uma bruxa.

"Ninguém falou sobre a dor que esta mulher passou, ao perder um filho devido a uma doença quando ele tinha 20 anos", acrescentou.

Adam Driver como Enzo Ferrari em "Ferrari". O filme mostra o homem apelidado de "Il Commendatore" a cortejar a imprensa, que por vezes pode ser cruel em troca. Laura Ferrari, a mulher de Enzo, interpretada por Penelope Cruz, numa cena passada em Modena.

No filme, Laura é uma força da natureza. Cruz dá plena voz à sua dor, incluindo cenas filmadas no mausoléu da família Ferrari (onde Enzo também está enterrado atualmente). "Ferrari" também se debruça sobre a complexa e duradoura relação entre Laura e Enzo. O realizador disse que ele e Cruz conheceram o médico de Laura, que lhes mostrou cartas de amor nunca antes vistas que Enzo escrevia à sua mulher, então afastada, até dois anos antes da sua morte em 1978.

Após a sua morte, Enzo daria o seu nome ao filho Piero, que teve com Lina Lardi, interpretada por Shailene Woodley. Woodley encontrou-se com Piero, atualmente com 70 e poucos anos, para falar sobre a sua mãe. "O que mais me afectou não foram as histórias que ele partilhou ou o testemunho que deu dela, mas sim a forma como ele chorou", disse.

"O facto de a mãe o proteger tanto e de ser capaz de o manter de castigo, apesar do caos que poderia ter sido a sua infância, foi uma coisa maravilhosa", acrescentou.

Enzo Ferrari e o piloto Peter Collins no início da Mille Miglia de 1957 em Brescia, na região da Lombardia, em Itália. Adam Driver como Enzo em Brescia numa recriação do mesmo evento em "Ferrari".

Mann diz que a sua investigação foi tão profunda que aprendeu com a sobrinha de Lardi como a tia preparava a comida e pediu a Woodley que a reproduzisse para a câmara.

"Estávamos tão envolvidos em tudo", disse ele. "Há tanta verosimilhança que há uma espécie de osmose orgânica maravilhosa que se infiltra em nós .... Começamos a acreditar verdadeiramente: 'Eu estou lá, estamos em 1957 e eu estou neste mundo'.

"Isso cria a espontaneidade e o desempenho que eu acho que o público realmente sente. Acreditam que isto é verdade e que está a acontecer, e conseguem transportar-se para lá - o que é, para mim, o objetivo final."

No filme, Enzo, ensinando o seu filho, diz: "Quando uma coisa funciona melhor, naturalmente parece mais bonita aos olhos." Ele está a falar dos seus carros, mas também poderia ser Mann a falar de um dos seus filmes. Concebidos ao mais alto nível, escondem muito trabalho sob a sua facilidade e graciosidade.

Modena foi a inspiração de Enzo, tal como se revelou para o realizador. "Há poesia na água potável", disse Mann. "Não consigo explicar."

