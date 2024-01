Há 15 anos, 3 chefes japoneses conheceram-se num bar de Sydney. Seguiram caminhos diferentes, mas o "destino" reuniu-os em Hong Kong

"Estive na Austrália de 2005 a 2014. Então conhecemo-nos algures no meio?" pergunta Sato ao seu amigo.

"Talvez em 2009 ou 2010?" Takano encolhe os ombros, inseguro, e ri-se.

"Estava a beber num bar de Sydney depois do trabalho. Encontrei outro japonês no bar. Perguntei-lhe: "Olá, são japoneses a trabalhar aqui?" Ele também era cozinheiro. O tema era o mesmo. Podíamos falar", diz Sato sobre as origens australianas da sua amizade.

Takano acrescenta de forma útil: "Não me lembro porque é que estávamos naquele bar".

Os dois inclinam a cabeça, tentando, sem sucesso, evocar memórias da noite.

Com os olhos revirados e levantando a mão, Ami Hamasaki - a mulher de Takano - diz: "Eu lembro-me".

"Estava a beber com uns amigos naquele bar e fiquei muito bêbeda. Telefonei ao Toru para me ir buscar", conta.

"Depois chegou outro tipo bêbedo (Sato). Começaram a falar. Eu queria ir para casa, mas o Toru disse-me: 'Não vás já. Eu gosto deste gajo'. E continuaram a falar".

Mais de uma década depois, o trio voltou a encontrar-se ao acaso - desta vez em Hong Kong, onde se tornaram amigos rápidos e acabaram por unir forças para abrir o Enishi, um dos mais recentes restaurantes de teppanyaki de Hong Kong. O nome é uma homenagem à sua amizade - significa "encontro destinado" ou "destino" em japonês.

Unidos por um desejo de ver o mundo

O negócio da culinária corre no sangue de Sato - o seu pai é proprietário de um bar izakaya na cidade japonesa de Sendai e ele cresceu a ajudar no restaurante.

Embora adore a cozinha japonesa, Sato sempre teve como objetivo alargar os seus horizontes culinários para além das fronteiras do seu país. Trabalhou num restaurante francês em Tóquio desde os 19 anos de idade até que um amigo que trabalhava no Yoshii, um restaurante japonês de omakase com duas estrelas Michelin em Sydney, lhe pediu uma oportunidade de emprego.

"Eu era bastante jovem. Podia sempre voltar ao Japão em qualquer altura. Para ir para o estrangeiro, era melhor ir numa idade jovem", diz Sato.

Assim, mudou-se para Sydney e tornou-se subchefe no Yoshii.

Hamasaki, por sua vez, sempre sonhou em viver noutro país. Aos 19 anos, foi trabalhar como empregada de mesa num restaurante de teppanyaki em Kobe, antes de o chefe de cozinha do restaurante começar a treiná-la na cozinha.

"Sempre quis ir para o estrangeiro, desde pequena, porque queria conhecer novas culturas", diz.

"E tive sorte em ser cozinheira, pois podia trabalhar em qualquer lado. Mas era muito difícil encontrar restaurantes japoneses de teppanyaki fora do Japão. A maior parte deles centrava-se no teppanyaki performativo".

Assim, quando Hamasaki recebeu uma oferta de emprego num restaurante de teppanyaki na Gold Coast, na Austrália, em 2009, aceitou.

Takano, por outro lado, sempre quis ir para a Austrália antes mesmo de entrar na indústria culinária.

"O meu sonho era ir para a Austrália", diz o chefe.

"Mas depois da licenciatura, não tinha conhecimentos de cozinha e não sabia como (iria para) a Austrália. Dez anos depois, encontrei uma solução".

O plano: aprender a cozinhar e aprofundar os seus conhecimentos sobre a cozinha japonesa e, em seguida, utilizar essas competências para conseguir um emprego na Austrália.

"Dois sonhos diferentes tornaram-se num só sonho", diz Takano.

Determinado, acabou por receber uma oferta para trabalhar num restaurante de teppanyaki na Austrália em 2009 - o mesmo do Hamasaki.

Os encontros e a separação

"Quando nos conhecemos, ele disse-me que era um ano mais velho do que eu. Era mentira. Onze anos", conta Hamasaki à CNN Travel, enquanto o marido dá um sorriso envergonhado.

Não demorou muito para que os dois começassem a sair juntos.

"No nosso primeiro encontro, fomos a um musical em Brisbane porque eu queria ver o 'Cats'", recorda.

"Ele disse que também adorava musicais. Quando a música começou, ele começou a dormir. Fiquei super chateada".

Mas essas mentiras atrevidas não a dissuadiram.

"(Pensando bem), foi muito engraçado, na verdade. Ele é um rapaz muito simpático, por isso gostei muito dele", diz Hamasaki.

Em breve, os encontros deram lugar a férias, com o par a viajar para diferentes cidades australianas para fazer turismo. Foi durante uma das suas viagens a Sydney que conheceram Sato num bar desportivo.

Embora o ambiente fosse amigável, não se tornaram imediatamente amigos íntimos.

"Não fiquei muito tempo", diz Sato. "Já estava (bêbedo) quando o Takano chegou. Tinha de ir trabalhar no dia seguinte. Trocámos contactos no Facebook e dissemos que nos iríamos contactar quando visitássemos as nossas cidades."

Mantiveram algum contacto através das redes sociais, mas o destino levou os dois para outro lado.

Sato mudou-se para Londres para trabalhar noutro restaurante.

Hamasaki aceitou uma oferta de emprego no Dubai.

Takano ficou na Gold Coast.

O casal assumiu que a mudança significava o fim da sua relação.

"Foi do género: 'Gostei muito, mas adeus'", diz Hamasaki sobre a sua despedida.

Com destino ao Dubai

Mas a separação durou apenas um ano, até que Takano também encontrou um emprego no Dubai. Não disse à ex-namorada que vinha, optando por aparecer de repente.

"Fiquei muito surpreendida", diz Hamasaki.

Embora Takano diga que os executivos do hotel o convidaram para trabalhar no Dubai, a sua mulher tem outra opinião sobre a situação: "Ele só queria perseguir-me".

Takano admite que a presença dela certamente adoçou o negócio.

"Se a Ami não estivesse no Dubai, eu não estaria no Dubai e não aceitaria a oferta".

No entanto, só ficou na cidade dos Emirados Árabes Unidos durante oito meses antes de se mudar novamente para um emprego no Mónaco. Desta vez, porém, decidiram tentar fazer com que as coisas funcionassem.

"A nossa relação era à distância. A nossa comunicação era apenas através do Skype e do correio eletrónico", diz Hamasaki, que ficou no Dubai sozinho durante mais um ano antes de regressar ao Japão para fazer uma pausa no mundo masculino dos restaurantes.

"Eu estava a arranjar as unhas", ri-se Hamasaki, com o marido visivelmente surpreendido com esta nova informação.

Abri a porta e vi estes dois lá

Em 2016, Takano foi convidado para chefiar a cozinha de um restaurante de teppanyaki em Hong Kong e pediu a Hamasaki para se juntar a ele.

Ela aceitou e os dois casaram-se um ano depois.

Então, numa noite desse mesmo ano, uma cena familiar teve lugar em Hong Kong.

"Fui ao restaurante de um amigo depois do trabalho. Abri a porta e - que se lixe - vi estes dois sentados", conta Sato, que, sem o conhecimento de Takano e Hamasaki, se tinha mudado para Hong Kong em 2015.

Os três tornaram-se amigos íntimos, com Sato e Takano a desenvolverem a sua própria ligação especial.

"Falamos de tudo, sobretudo de trabalho, porque somos ambos viciados em trabalho. Partilhamos experiências de vida uns com os outros e encontramo-nos sempre depois do serviço para reuniões com vinho também", diz Sato.

Depois de chefiar as cozinhas de alguns restaurantes, decidiu abrir o seu próprio restaurante - Censu - em 2021. O local é inspirado na comida tradicional japonesa izakaya e no conceito Wabi-sabi - "a apreciação da beleza imperfeita e da simplicidade".

A ideia do Enishi surgiu durante uma reunião após o serviço com Takano.

"O Censu era o meu projeto a solo e eu queria sempre ter algo com as minhas boas ligações", diz Sato.

No Enishi, os pratos são influenciados pelos três chefes - bem como pela sua nova cidade natal.

Há uma versão moderna e refrescante do sashimi, bem como uma tempura de flor de abobrinha crocante e cremosa.

O rolinho primavera teppanyaki com shirasu (whitebait) é uma fusão das culturas gastronómicas de Hong Kong e do Japão. Os chefes também trouxeram pedaços da sua terra natal para o menu, como o sanbaizu de ostras (um molho de vinagre de arroz, açúcar e molho de soja) da província natal de Sato, Miyagi, bem como a receita de Hamasaki para o niku miso (molho de miso e carne de porco picada) sobre daikon.

"É a combinação das nossas experiências e histórias. Raramente se vê um restaurante de teppanyaki com uma apresentação francesa/ocidental, e alguns dos pratos que criamos são das nossas próprias famílias", diz Sato. "Por exemplo, o arroz de panela é da mãe de Toru e usámos a nossa experiência culinária para o aperfeiçoar para ser servido com orgulho."

Embora o trio trabalhe no menu em conjunto, o casal dirige a cozinha do Enishi, enquanto Sato passa a maior parte do tempo no Censu, que fica apenas a 10 minutos a pé.

Ao recordar o seu segundo encontro com o casal no estrangeiro, Sato diz que ainda se surpreende com o rumo que as suas vidas tomaram.

"Encontrámo-nos noutra cidade, mais uma vez, na mesma situação de quando estávamos na Austrália", diz.

A diferença desta vez é que Takano e Sato não pararam de se falar desde então.

"Passo por aqui quase todos os dias durante o intervalo", diz Sato sobre as suas visitas a Enishi.

"Passamos tempo juntos seis vezes por semana. Acredito no destino, acredito sempre que conhecer uma nova pessoa ou uma nova experiência pode dar-nos uma nova lição. Toda a gente conta na minha vida e estou muito contente por ter conhecido (Toro e Ami) ao longo do caminho."

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com