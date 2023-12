Governo filipino promete investigar o caos no aeroporto no dia de Ano Novo

Foram detectados problemas técnicos no Aeroporto Internacional Ninoy Aquino (MNL) na manhã de 1 de janeiro. O aeroporto é a principal porta de entrada e saída de viajantes das Filipinas.

Segundo a Autoridade da Aviação Civil das Filipinas (CAAP), a falta de energia afectou o sistema central de controlo do tráfego aéreo. Embora houvesse uma fonte de energia de reserva, esta não conseguiu fornecer energia suficiente para restabelecer o sistema, segundo as autoridades.

A energia acabou por regressar, mas não sem antes afetar cerca de 300 voos. Fotos e vídeos feitos no aeroporto mostraram milhares de viajantes frustrados e cansados, acampados nos balcões de check-in das companhias aéreas e nos balcões de emissão de bilhetes e à espera de actualizações nos ecrãs de chegada dos voos, com as suas bagagens a reboque.

O que vai acontecer a seguir

"O CAAP tem de ser transparente e responsável", declarou a senadora Grace Poe num comunicado. Poe, que preside à comissão governamental dos serviços públicos, já tinha manifestado o seu desapontamento com o incidente.

"Por conseguinte, iremos realizar uma audição no âmbito da função de supervisão do Senado, a fim de determinar quem é responsável e o que é necessário fazer para evitar que o mau funcionamento se repita", acrescentou. "Vamos ordenar-lhes (CAAP) que apresentem um relatório completo sobre as causas da suposta falha e do corte de energia".

A investigação oficial terá início depois de "as operações normais de voo terem sido restabelecidas", concluiu a senadora.

Numa entrevista à CNN Filipinas, o diretor-adjunto de operações da CAAP, Edgardo Diaz, esclareceu que o sistema de controlo do tráfego aéreo do aeroporto "não está desatualizado" e que é objeto de manutenção regular. Segundo Diaz, o sistema continua a servir o seu objetivo: monitorizar todos os aviões no espaço aéreo do país e servir de meio de comunicação para orientar os pilotos.

No entanto, diz ele, é necessária uma atualização.

"Só é necessário atualizar algumas das funcionalidades... mas está a funcionar perfeitamente, desde que cumpramos os requisitos do programa de manutenção e isso está a ser feito", disse Diaz.

Acrescentou ainda que havia planos para adquirir nova tecnologia - antes da interrupção em 1 de janeiro.

As interrupções de voos em grande escala ocorrem num período de viagens de fim de ano muito movimentado nas Filipinas, em que um grande número de turistas estrangeiros, bem como de cidadãos estrangeiros, chegam ao país vindos do estrangeiro para assinalar o Natal e o Ano Novo, algumas das celebrações festivas mais importantes do país.

As operações teriam sido retomadas no domingo à tarde, mas os atrasos nos voos continuaram na terça-feira, pelo segundo dia consecutivo, de acordo com os controlos efectuados pela CNN Filipinas.

As companhias aéreas informaram os passageiros de que "esperavam mais atrasos", uma vez que estavam previstos novos voos para substituir os que tinham sido cancelados no dia de Ano Novo. "Isto é uma consequência das operações de recuperação", disse Cielo Villaluna, porta-voz da companhia aérea de bandeira do país, Philippine Airlines.

"Uma certa percentagem dos passageiros remarcou os seus voos para os próximos voos disponíveis".

"Espero que compreendam que estamos a levar a cabo as nossas operações de voo de recuperação."

Em cima: Passageiros consultam o horário dos voos no aeroporto MNL. Foto via Getty Images.

Fonte: edition.cnn.com