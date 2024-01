Google lança audiolivros - sem taxa de subscrição mensal

O gigante da tecnologia anunciou que está agora a vender audiolivros na Google Play Store.

O Google Play Livros será lançado em 45 países e nove idiomas a partir de terça-feira. Os audiolivros estão disponíveis no Android, iOS, na Web e em dispositivos compatíveis com o Google Assistant, como os altifalantes inteligentes Google Home.

Não é necessária qualquer subscrição e os audiolivros podem ser adquiridos individualmente. O serviço Audible da Amazon custa US $ 14,95 por mês após um teste gratuito de 30 dias. Isso dá aos utilizadores um crédito gratuito para um livro por mês e 30% de desconto em títulos adicionais.

Relacionadas: O assistente do Google agora funciona em alto-falantes inteligentes com telas

Você também pode acessar os audiolivros do Google em vários dispositivos da empresa. Por exemplo, pode ouvir no seu altifalante inteligente Google Home e, mais tarde, continuar de onde parou no seu smartphone Pixel.

Os livros também podem ser partilhados com os membros da família sem qualquer custo adicional através da funcionalidade Biblioteca da família.

A empresa está atualmente a oferecer descontos em títulos populares como "Fogo e Fúria" de Michael Wolff e "It" de Stephen King. A Google (GOOG) também está a oferecer 50% de desconto na sua primeira compra.

Entretanto, a Audible já é um ator bem estabelecido no espaço dos audiolivros, com mais de 400 000 títulos áudio. Essa empresa foi fundada em 1995 e adquirida pela Amazon (AMZN) em 2008 por US $ 300 milhões. Em 2016, os membros da Audible descarregaram quase 2 mil milhões de horas de conteúdos.

Embora a Amazon domine o mercado de audiolivros dos EUA, a principal vantagem do Google é que seu serviço está disponível em 45 países, de acordo com James McQuivey, vice-presidente da empresa de pesquisa Forrester.

"A Google pode expandir-se para fora do mercado dos EUA muito mais facilmente do que a Amazon", disse à CNN Tech. "A Google está a disponibilizar o seu assistente de voz noutros países mais rapidamente do que a Amazon e poderá utilizar os dispositivos Android em todo o mundo como plataforma de distribuição de audiolivros."

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com