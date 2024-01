A surpreendente reação da Costco à vitória do sindicato dos trabalhadores: Não são vocês, somos nós

A maioria das empresas tende a responder agressivamente aos esforços de organização, mas a Costco deu uma resposta surpreendente à vitória do sindicato.

O grupo de 238 trabalhadores de Norfolk vai juntar-se aos 18.000 Teamsters da Costco a nível nacional, segundo o sindicato. Em especial, os trabalhadores disseram que a sua esperança em se tornarem Teamsters é terem uma voz para pedir salários mais altos, contribuições para pensões, bónus e uma política de assiduidade mais flexível, entre outras melhorias no local de trabalho.

Enquanto muitas outras empresas adoptaram uma abordagem antagónica em relação aos seus trabalhadores sindicalizados, o antigo diretor executivo da Costco, Craig Jelinek, e o atual diretor executivo, Ron Vachris, juntaram-se num memorando enviado aos trabalhadores no final de dezembro, no qual afirmaram que "não estavam desiludidos com os nossos trabalhadores; estamos desiludidos connosco próprios enquanto gestores e líderes".

"O facto de a maioria dos empregados de Norfolk sentir que queria ou precisava de um sindicato constitui um fracasso da nossa parte", escreveram num memorando datado de 29 de dezembro e enviado a todos os empregados dos EUA. A CNN obteve uma cópia do memorando.

Jelinek deixou o cargo de diretor executivo em 1 de janeiro, depois de o ter desempenhado desde 2012. Vachris é um veterano de 40 anos da Costco que começou a trabalhar no retalhista como condutor de empilhadores.

O Teamsters Local 822 disse que esta foi a primeira vitória do sindicato na Costco em duas décadas.

O atraso de longa data em tais esforços, particularmente na Costco, pode dever-se ao facto de a empresa ser frequentemente apresentada como um empregador amigo dos trabalhadores.

Enquanto os seus clientes de desconto adoram as suas ofertas diárias de baixo preço, como o popular frango assado de 4,99 dólares e os cachorros-quentes de 1,50 dólares, entre outros produtos básicos da despensa, como pacotes de feijões enlatados e embalagens múltiplas de papel higiénico, a Costco também tem sido aplaudida ao longo dos anos pelas suas políticas favoráveis aos trabalhadores, como o salário inicial por hora mais elevado e os benefícios de saúde acessíveis, que entram em vigor após 180 dias de emprego para as novas contratações.

O retalhista é apontado como tendo uma das taxas de rotatividade mais baixas do sector retalhista.

Em contraste com a reação da Costco, outras empresas, como a Starbucks, opuseram-se fortemente à organização sindical.

Há cerca de dois anos, o primeiro local da Starbucks votou a favor da sindicalização, dando início a uma campanha nacional de organização. Nesse período, a Starbucks tem lutado contra o esforço, em alguns casos agindo ilegalmente, de acordo com as conclusões do National Labor Relations Board. A Starbucks enfrenta atualmente centenas de acusações de práticas laborais injustas.

Por outro lado, o aumento da atividade de organização suscitou uma série de respostas por parte das principais empresas tecnológicas. Até agora, a Amazon tem-se recusado a reconhecer o seu primeiro sindicato e a encetar negociações, depois de uma vitória sindical histórica na primavera passada, e continua a lutar contra a sua legitimidade.

Mas outro gigante da tecnologia, a Microsoft, abraçou publicamente o seu primeiro sindicato e disse, em janeiro passado, que estava "ansiosa por se envolver em negociações de boa fé enquanto trabalhamos para um acordo coletivo de trabalho".

A atividade sindicalizada no comércio retalhista não é muito comum, disse Burt Flickinger, analista da indústria retalhista e diretor-geral da consultora de retalho Strategic Resource Group. "É entre 6% a 10%", disse ele, acrescentando que isso se compara com 20% a 40% no sector público.

Simultaneamente, o analista afirma que a vitória dos trabalhadores da Costco em Norfolk pode tornar-se o prenúncio da pressão dos sindicatos Teamsters e UFCW para organizarem mais o sector do retalho.

"O seu alvo número um é, de longe, a Amazon, seguida da Walmart", disse Flickinger.

Danielle Wiener-Bronner e Catherine Thorbecke, da CNN, contribuíram para esta história.

