Peloton e TikTok unem forças para criar conteúdos de fitness

Como parte da parceria, o TikTok vai lançar um hub #TikTokFitness com uma secção dedicada ao Peloton com conteúdo personalizado criado para a plataforma, anunciaram as empresas na quinta-feira. Os utilizadores poderão assistir a uma série de conteúdos da Peloton, incluindo aulas ao vivo, clipes de fitness mais curtos, colaborações de celebridades e vídeos de instrutores.

"Reconhecemos coletivamente que a forma como as pessoas se envolvem com o fitness está em constante mudança", disse Oli Snoddy, vice-presidente de marketing do consumidor da Peloton, no comunicado. Ele disse que o TikTok quer expandir seu conteúdo "para novos públicos e de maneiras completamente novas".

O hub Peloton no TikTok marca a primeira vez que a empresa de fitness está a produzir conteúdo social para ser usado fora de seus próprios canais, reunindo dois queridinhos da era da pandemia que tiveram um crescimento explosivo enquanto o mundo ficava em casa. O preço das ações da Peloton atingiu o pico em 2020 em mais de US $ 160 por ação, mas caiu drasticamente para menos de US $ 5 às vezes desde então. Suas ações subiram cerca de 9% após a notícia na quinta-feira de que eles fariam parceria com o aplicativo de mídia social, que abriga 1 bilhão de usuários ativos em todo o mundo.

"Sempre houve esse tipo de interconexão entre Peloton e TikTok", disse Jennifer Grygiel, professora associada e especialista em mídia social da Universidade de Syracuse. "Estamos presos em casa, e o que há de melhor em casa do que uma bicicleta ergométrica ou uma nova plataforma de redes sociais para nos levar a fazer movimentos de dança participativos?"

A colaboração surge poucos meses depois de uma importante mudança de marca destinada a enquadrar a Peloton para além de ser uma empresa que fabrica equipamento de fitness doméstico de alta qualidade, como bicicletas de spinning, passadeiras, máquinas de remo e subscrições de aulas de fitness que as pessoas podem seguir enquanto utilizam esse equipamento.

A empresa enfrentou dificuldades financeiras e uma série de problemas de relações públicas. Um anúncio de 2019 causou reacções negativas por aparentemente promover a imagem corporal negativa e o privilégio. Então, algumas ofertas populares de TV apresentavam pessoas ricas em bicicletas Peloton encontrando problemas de saúde. Um ataque cardíaco induzido por Peloton matou o amado Big de Carrie na reinicialização de "Sex and the City" intitulada "And Just Like That..." Outro ataque cardíaco quase matou Mike "Wags" Wagner em "Billions".

Em janeiro de 2023, a empresa concordou em pagar US $ 19 milhões depois que a Consumer Product Safety Commission cobrou "uma das maiores penalidades civis de sua história", disse a agência, após um recall de 125.000 esteiras Peloton inseguras.

A empresa anunciou um "novo capítulo" em maio, promovendo uma identidade de marca mais inclusiva, com uma gama mais vasta de opções de fitness, mais aulas gratuitas, filiações por escalões e uma ênfase no ciclismo.

A Peloton foi uma superestrela da pandemia com as suas elegantes bicicletas de uso doméstico e as correspondentes aulas ao vivo e animadas que lembravam uma aula de ciclismo presencial da moda, que disparou em 2020. Mas a empresa teve dificuldade em adaptar-se a um mundo pós-covid de ginásios reabertos e aulas presenciais. Os clientes começaram a rejeitar o alto custo (US $ 3,000 por uma bicicleta mais US $ 49 de assinatura mensal) e as ações perderam 76% de seu valor em 2021. Como o Peloton lutou para se manter vivo nos anos seguintes, viu a adesão e a receita caírem, executou rodadas de demissões, fechou lojas e aumentou os preços dos equipamentos.

A empresa de fitness perdeu 65,000 assinantes de aplicativos no último trimestre. Ela relatou um prejuízo líquido de quase US $ 160 milhões no período de três meses anterior.

"Temos de fazer com que as nossas receitas parem de diminuir e comecem a crescer de novo", escreveu o CEO da Peloton, Barry McCarthy, num memorando da equipa no verão passado, quando anunciou as demissões. "O dinheiro é oxigénio. O oxigénio é vida".

Anteriormente um CFO da Netflix, McCarthy ingressou na Peloton em fevereiro de 2022 para salvar o negócio em dificuldades, com esforços incluindo a reformulação da marca, um serviço de aluguel de bicicletas e parcerias com entidades como a NBA e WNBA, Lululemon, a Universidade de Michigan e o Liverpool Football Club.

Fonte: edition.cnn.com