A Microsoft revela a tecla "Copilot", a maior atualização do teclado do Windows em 30 anos

A gigante do software disse na quinta-feira que a chave Copilot chegará em breve a alguns novos PCs feitos e vendidos por uma variedade de fabricantes que rodam no sistema operacional Windows, como anunciou "o ano do PC AI".

Isto significa que, com o clique de um único botão, os utilizadores de PC poderão em breve interagir com o Copilot, o chatbot alimentado por IA do gigante do software, para fazer perguntas ou ajudar a redigir e-mails.

"Isso não apenas simplificará a experiência de computação das pessoas, mas também a amplificará, tornando 2024 o ano do PC com IA", disse Yusuf Mehdi, vice-presidente executivo e diretor de marketing do consumidor da Microsoft, em uma postagem no blog da empresa anunciando a chave Copilot.

A nova chave irá, em última análise, "tornar mais fácil envolver o Copilot no seu dia a dia", acrescentou Mehdi. O Copilot, notavelmente, é impulsionado pela tecnologia subjacente da OpenAI após o investimento de US $ 13 bilhões da Microsoft na startup de IA.

Se o Copilot ainda não estiver disponível no seu país ou não estiver ativado no seu dispositivo, pressionar a tecla Copilot iniciará a Pesquisa do Windows.

A nova tecla apresenta um logótipo de fita do Copilot e situa-se no lado inferior direito do teclado, perto da barra de espaços e do botão Alt.

A adição marca a primeira grande mudança no teclado do PC com Windows desde que a Microsoft adicionou a tecla Windows em 1994. Esse botão apareceu em teclados de computadores portáteis e de secretária vendidos por empresas como a Dell, a Lenovo e a HP.

A mudança da Microsoft foi anunciada pouco antes da convenção tecnológica CES da próxima semana, onde se espera que sejam reveladas mais actualizações de produtos de IA de uma série de empresas. Ao longo do último ano, as grandes empresas tecnológicas têm-se esforçado por desenvolver e integrar ferramentas de IA na sua gama de produtos.

Na postagem do blog da empresa anunciando a chave Copilot, Mehdi também provocou uma "mudança significativa" chegando em 2024 para a Microsoft, "onde a IA será perfeitamente integrada ao Windows, desde o sistema, ao silício e ao hardware".

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com