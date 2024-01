Líderes do Congresso aproximam-se de um acordo sobre os níveis globais de financiamento, mas a ameaça de encerramento continua a pairar

O Presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, e o Líder da Maioria no Senado, Chuck Schumer, estão a aproximar-se de um acordo para estabelecer níveis globais de financiamento para o governo federal, de acordo com fontes do Congresso. Mas isso não significa que se evite uma paralisação do governo no final deste mês.

Chegar a acordo sobre um nível global de despesa é um primeiro passo fundamental para financiar o governo - e os assessores de Johnson e Schumer passaram semanas a tentar chegar a um acordo sobre esse número.

Mas assim que esse número for acordado, o Congresso terá de aprovar propostas de financiamento para manter o governo aberto até setembro ou uma medida provisória conhecida como resolução contínua para prolongar o financiamento e evitar um encerramento.

É aqui que as coisas podem ficar complicadas.

Os dois lados terão de chegar a acordo sobre os programas federais a financiar - e a não financiar - e muitos republicanos da Câmara já estão a exigir disposições para travar a imigração na fronteira sul. Caso contrário, dizem eles, devem fechar o governo e não aprovar mais fundos até que a Casa Branca concorde com as suas exigências.

Quando os legisladores regressarem na próxima semana, terão apenas 10 dias para evitar um encerramento parcial do governo. O primeiro prazo é 19 de janeiro - para a construção militar, a Food and Drug Administration, a agricultura, os assuntos dos veteranos e os programas de habitação e desenvolvimento urbano. O financiamento para o resto do governo expira a 2 de fevereiro, incluindo para agências-chave como o Pentágono, o Departamento do Trabalho, a Saúde e Serviços Humanos e o Departamento de Segurança Interna.

Johnson e Schumer têm estado a negociar a fixação de níveis de despesa compatíveis com a lei bipartidária que aumentou o limite da dívida nacional em junho passado. Esse acordo previa níveis de financiamento de 1,59 biliões de dólares, com 886 mil milhões de dólares para a defesa. Mas o acordo sofreu reacções negativas por parte da linha dura conservadora da Câmara, que exigia cortes mais profundos.

Johnson e Schumer têm estado a negociar cortes nas despesas como parte deste acordo, de acordo com fontes do Congresso.

Os republicanos da Câmara estão a tentar acelerar os cortes no IRS e recuperar os fundos de ajuda à Covid-19 não utilizados como parte dos seus cortes.

Em declarações aos jornalistas na quarta-feira, Schumer mostrou-se otimista quanto à possibilidade de evitar uma paralisação e de chegar a um acordo sobre os níveis de financiamento.

"Fizemos progressos muito bons a esse respeito e estamos a chegar muito perto", disse Schumer. "Tenho esperança de que possamos chegar a um acordo orçamental em breve, e tenho esperança de que possamos evitar este encerramento."

Fonte: edition.cnn.com