Os Estados Unidos não se esforçam atualmente para revitalizar o acordo de trégua entre Israel e o Hezbollah, de acordo com autoridades.

O fracasso dos Estados Unidos em deter Israel de prosseguir com sua ampla campanha de bombardeios e invasão territorial do Líbano, que resultou em mais de 1.400 mortes em três semanas e forçou mais de um milhão a fugir de suas casas, gerou controvérsia sobre se o governo de Benjamin Netanyahu está ignorando os apelos da administração Biden pela moderação, assim como fez em Gaza. Isso deixa a Casa Branca novamente parecendo impotente.

A preocupação dentro da administração Biden é alta, segundo fontes, de que a operação limitada declarada por Israel possa se transformar em um conflito de maior escala e de longo prazo. Os esforços liderados pelos EUA para negociar uma trégua entre Israel e Hamas fracassaram.

Assim como em Gaza, oficiais dos EUA afirmaram que Israel inicialmente planejava uma incursão muito maior no Líbano antes que os EUA convencessem-os a reduzir a escala. No entanto, eles também reconhecem sua influência diminuída sobre as atividades militares de Israel.

"Não pudemos impedi-los de agir, mas pelo menos podemos tentar influenciar a forma", disse um alto funcionário dos EUA à CNN, falando anonimamente para discutir deliberações privadas.

A proposta de trégua, apresentada pelos EUA junto com a França, previa um cessar-fogo de 21 dias entre Israel e Hezbollah, permitindo tempo para trabalhar em um acordo mais amplo para devolver civis israelenses e libaneses a suas casas no norte de Israel e no sul do Líbano.

" Apoiamos sua capacidade de atingir militantes, de degradar a infraestrutura do Hezbollah, de degradar a efetividade do Hezbollah, mas somos muito conscientes das várias vezes no passado em que Israel lançou o que pareceu ser operações limitadas e ficou por meses, ou mesmo anos", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, na segunda-feira. "E, no final das contas, esse não é o desfecho que buscamos".

Oficiais seniores dos EUA também reconheceram sua limitada capacidade de influenciar as ações de Israel contra o Irã após o ataque com mísseis de Teerã na semana passada.

Os EUA têm aconselhado Israel contra uma retaliação excessivamente agressiva, disse o oficial, mas alertou que o que Israel considera uma reação proporcional pode não coincidir com a percepção do mundo - incluindo a dos EUA - de uma resposta medida.

O presidente Joe Biden afirmou na semana passada que não apoiaria Israel atacando instalações nucleares iranianas, mas não está claro se os EUA conseguiram dissuadir Israel de considerar essa opção.

"O único ponto de pressão que os americanos têm no momento é convocar o ministro da Defesa a Washington e ganhar tempo", disse Alon Pinkas, ex-diplomata israelense, à CNN.

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, está programado para se encontrar com seu colega dos EUA, Lloyd Austin, na quarta-feira, uma visita que a administração Biden pode esperar que ganhe tempo para consultas e planejamento antes que Israel execute sua ameaçada retaliação contra o Irã. Com Gallant em Washington, Pinkas disse que os EUA provavelmente presumem que Israel vai esperar para atacar.

"Isso faz sentido em um jogo de simulação de ciência política, não na política israelense", disse Pinkas.

Netanyahu estava em Nova York quando Israel realizou o grande ataque em Beirute que matou o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah. Um ataque contra o Irã, embora muito mais complexo do que atacar um país vizinho, ainda pode ser realizado apesar da ausência do ministro da Defesa, disse Pinkas, especialmente dados os tensos relacionamentos entre Netanyahu e Gallant.

Gallant afirmou que Israel está coordenando de perto com os EUA enquanto se prepara para retaliar contra o Irã, mas Israel terá a palavra final sobre como responderá.

"Tudo está sobre a mesa", disse Gallant à CNN no domingo.

'O momento certo' para a diplomacia

Os EUA ainda esperam que as negociações de cessar-fogo no Líbano sejam retomadas, afirmaram os oficiais, e os oficiais dos EUA mantêm que o conflito só pode ser resolvido por meios diplomáticos.

"Teremos consultas regulares com os israelenses, os libaneses e outros sobre o momento certo para buscar esse acordo", disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, na segunda-feira.

Mas "os israelenses têm que passar por algumas coisas antes que possamos revisitar essas discussões", disse um oficial da administração. Esse oficial e outra fonte disseram que ainda não está claro quem os EUA negociariam sobre um cessar-fogo. Nasrallah e outros líderes seniores do Hezbollah foram mortos durante as operações de Israel no Líbano. E enquanto um oficial dos EUA expressou esperança de que o governo libanês possa agora exercer mais controle sobre o grupo militante, o estado libanês também está passando por um vácuo de poder, sem um presidente ou um gabinete totalmente empoderado desde outubro de 2022.

Austin afirmou na sexta-feira que acredita que o governo libanês tem uma oportunidade de demonstrar "que quer cuidar de seu povo" e atrair apoio longe do Hezbollah, especialmente agora que a cadeia de comando do grupo foi significativamente enfraquecida nos níveis estratégico e operacional.

No entanto, a campanha aérea implacável de Israel em Beirute pode atrapalhar o surgimento de um governo libanês funcional, notou um dos oficiais.

Enquanto os Estados Unidos geralmente endossaram essa abordagem, vários oficiais, incluindo Austin, expressaram preocupações a Israel sobre minimizar danos a civis em seus ataques aéreos, especialmente na densamente povoada área de Beirute do sul, onde vários edifícios de vários andares foram reduzidos a escombros nas últimas semanas.

"O secretário tem sido bastante firme sobre priorizar a segurança dos civis na execução das operações, e essa posição permanece inalterada", disse o major-general Patrick Ryder, porta-voz do Pentágono, na segunda-feira, em resposta a uma pergunta sobre as ações de Israel em Beirute. "Essa questão continua sendo um ponto de discussão entre Austin e o ministro Gallant".

Israel argumenta que está fazendo esforços para reduzir as baixas civis, citando a emissão de avisos de evacuação aos residentes libaneses antes de realizar operações. No entanto, equipes da CNN em Beirute descobriram na semana passada que vários ataques israelenses ocorreram sem aviso prévio. Além disso, Israel envia ordens de evacuação por mensagens de texto tarde da noite, quando a maioria das pessoas está dormindo.

Os oficiais americanos também estão apreensivos com as ações de Israel perto do aeroporto principal de Beirute, que pode potencialmente atrapalhar a partida de cidadãos americanos pelas opções comerciais limitadas que ainda estão disponíveis.

Ryder revelou que estão em curso discussões entre os EUA e Israel sobre a segurança do aeroporto, especificamente em relação aos cidadãos americanos que residem no país. Além disso, o porta-voz do Departamento de Estado, Miller, confirmou que os EUA aconselharam Israel a garantir que as estradas que levam ao aeroporto de Beirute continuem a funcionar sem interrupções.

CNN's MJ Lee e Alex Marquardt contribuíram com a reportagem adicional.

A controvérsia em torno das ações de Israel no Líbano levantou questões dentro da administração Biden sobre sua capacidade de influenciar a política do Oriente Médio, enquanto eles lutam para evitar que a operação limitada de Israel se transforme em um conflito de maior escala.

Dado o histórico de Israel de lançar o que pareceu ser operações limitadas e permanecer por longos períodos, os oficiais americanos estão preocupados com o potencial para um conflito prolongado, enfatizando a necessidade de diplomacia para resolver o conflito.

