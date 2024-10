A desinformação excessiva e a falta de recursos financeiros representam desafios durante os períodos eleitorais atingidos pelos furacões

Como os esforços de recuperação do Furacão Helene continuam, os preparativos para o Furacão Milton estão testando a prontidão do país para tempestades e desencadeando uma disputa política sobre desinformação.

A vice-presidente Kamala Harris, candidata do Partido Democrata, rebateu contra a "desinformação" do ex-presidente Donald Trump durante uma conferência de imprensa na Base Conjunta Andrews. Ela a chamou de "extremamente irresponsável" e afirmou que as pessoas que precisam de ajuda do governo devem poder recebê-la.

Menos de duas semanas se passaram desde que o Furacão Helene devastou rapidamente o Sudeste americano, causando destruição em áreas do Apalaches não habituadas a marés de tempestade e matando mais de 200 pessoas.

Milton, que atingiu a força de categoria 5 em um ritmo surpreendente, está se dirigindo para uma colisão com a costa da Flórida. A administradora da FEMA, Deanne Criswell, previu na CNN que Milton seria uma "tempestade histórica".

Oficiais ao longo da costa do Golfo estão pedindo aos residentes que evacuem antes da chegada da tempestade mais tarde nesta semana.

As tempestades muitas vezes desempenham um papel nas discussões políticas americanas, especialmente em anos eleitorais. Normalmente, os políticos põem de lado suas diferenças partidárias para apressar o financiamento federal para áreas atingidas por desastres.

Diferentemente neste ano, porém, o ex-presidente Donald Trump tem disseminado desinformação em uma tentativa de obter alguma vantagem política dos desastres.

Investigações do Daniel Dale, da CNN, revelaram várias afirmações falsas feitas por Trump após o Helene, como:

►Afirmar que um bilhão de dólares foi "roubado" da FEMA e mal utilizado para migrantes

►Insistir que a FEMA está oferecendo apenas $750 em ajuda a indivíduos que perderam suas casas

►Afirmar falsamente que não há resgate ou assistência de emergência disponível na Carolina do Norte

Para obter mais informações detalhadas sobre essas afirmações e outras, veja o relatório de Dale.

‘Louco e completamente infundado...’

Em uma tentativa de esclarecer a situação, a FEMA lançou um site especial para combater essas concepções equivocadas.

Criswell explicou na ABC News' This Week que a ideia de que os fundos da FEMA foram para imigrantes ou que os estados republicanos estão sendo negligenciados é "louco e completamente infundada". Ela também expressou preocupação com o impacto que tais falsidades têm nos primeiros responders, descrevendo como "tristemente lamentável" que a política esteja sendo priorizada em relação à ajuda às pessoas.

Despite evidence to the contrary, some of Trump's supporters persist in believing his claims.

On Sunday, CNN's Dana Bash engaged in a contentious debate with RNC co-chair Lara Trump (also former President Trump's daughter-in-law) when Bash presented evidence that the claim that FEMA is only offering $750 to people whose homes have been destroyed is false. Lara Trump refused to acknowledge this.

Bash aired comments from North Carolina Senator Thom Tillis, who stated that the government is doing its best in this situation.

“For anyone claiming that any level of government could have been fully prepared for the circumstances we're currently facing is clearly ill-informed,” Tillis said. “However, at the present time, I'm here to say that we're working diligently.”

Tillis was also questioned about Trump's false claims, and his response was carefully worded.

“We could potentially discuss the failure of this administration's border policies and their associated costs,” he said on CBS News' Face the Nation on Sunday. “But currently, the flow of resources to western North Carolina has not been impacted.”

Hurricanes have a tendency to feature prominently in election years. New Jersey Gov. Chris Christie faced criticism from some Republicans just before the 2012 election for appearing with then-President Barack Obama after Superstorm Sandy.

Politics can affect disaster funding

Tensions arose during the following election debate regarding how much money should be allocated for Sandy relief. Some Republicans argued for budget cuts elsewhere.

When Trump was president, he actually reallocated funds from FEMA for immigration-related programs, a move he now falsely accuses the current administration of making, albeit without impacting funding for Puerto Rico, which was grappling with the aftermath of Hurricane Maria, according to a CNN Fact Check at the time.

Politico's E&E News also published a report this week quoting a former Trump aide who explained that Trump had to be persuaded to offer California disaster relief for wildfires in 2018 by being shown that there were Republican voters in Orange County.

More funding will be required

Tillis acknowledged that FEMA will likely need additional funding this year and suggested that lawmakers should return to session sooner to ensure that FEMA does not run out of funds.

On This Week, Criswell stated that FEMA currently has the necessary resources. However, last week, Department of Homeland Security Sec. Alejandro Mayorkas warned that FEMA's disaster recovery fund was running low and may not be sufficient to "last through the season".

Hurricane season generally extends through November.

When lawmakers voted on a temporary funding bill to extend government operations beyond Election Day, they chose not to add $10 billion to FEMA's disaster relief fund, which has dwindled this year following a series of natural disasters.

House Speaker Mike Johnson, also appearing on This Week, expressed a different view of FEMA's response and opposed the idea that lawmakers must return to session before Election Day.

Johnson voiced his disapproval of FEMA's handling of Helene's situation at a federal level, labeling it as "a major blunder." Yet, he expressed no urgency to head back to Washington for further aid legislation.

"We'll resume our meetings right after the elections, which is 30 days from now," Johnson mentioned during a Sunday interview. He admitted that an accurate estimate of additional aid required would take time to ascertain.

Ex-antigo administrador da FEMA, Craig Fugate, em uma aparição na CNN no dia seguinte, expressou pensamentos semelhantes. Ele avaliou que a FEMA tinha fundos suficientes para a resposta inicial, mas que seriam necessários mais fundos em breve. Descontraído em relação ao envolvimento do Congresso, Fugate comentou: "Já passei por isso em desastres anteriores. Até onde sei, o Congresso nunca permitiu que a FEMA esgotasse seus recursos durante uma resposta."

A disputa política em torno da desinformação sobre as consequências do Furacão Milton está causando divisões no país, já que figuras proeminentes como o ex-presidente Donald Trump continuam a espalhar afirmações falsas sobre os esforços de socorro a desastres.

Em resposta a essas declarações enganosas, a vice-presidente Kamala Harris e outros oficiais democratas criticaram fortemente as ações de Trump, enfatizando a importância de priorizar a ajuda àqueles que precisam em vez de usar desastres para ganho político.

