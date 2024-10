Recentemente, o anúncio da campanha de Harris critica a gestão de Trump na prestação de ajuda em desastres.

Título alterado para: "Segurar" - O Anúncio Revelado Inicialmente pela CNN

Este anúncio, intitulado "Segurar", foi obtido em primeira mão pela CNN, servindo como uma resposta às acusações de Trump contra a resposta federal à Tempestade Helene. Trump fez alegações como o mau uso de fundos da FEMA por Harris para abrigar "migrantes não autorizados" e a suposta desertagem de certas comunidades da Carolina do Norte pelo governo Biden e líderes democratas devido a parcialidade partidária. À medida que a Tempestade Milton, uma tempestade de categoria 5, se prepara para atingir a Flórida na quarta-feira, esse novo anúncio surgiu.

Olivia Troye, ex-assessora do vice-presidente Mike Pence, e Kevin Carroll, ex-funcionário do Departamento de Segurança Interna de Trump, contam incidentes do mandato de Trump no anúncio, onde ele supostamente propôs negar ajuda a estados que não votaram nele.

No anúncio, Carroll compartilha: "Ele dava pistas de não oferecer ajuda a estados que não o apoiavam".

Troye acrescenta: "Lembro-me de um incidente após um incêndio florestal na Califórnia quando ele recusou-se a conceder alívio devido ao fato de ser um estado democrata. Como funcionários, enumeramos os votos que ele recebeu nas áreas afetadas, tentando convencê-lo, 'Esses eram seus apoiadores'. Esse comportamento não é padrão".

Carroll e Troye declararam no anúncio que eles apoiarão Harris. Troye expressou anteriormente seu apoio a Harris e até mesmo fez um discurso na Convenção Nacional Democrata, criticando duramente Trump.

Em resposta ao pedido de comentário da CNN, a campanha de Trump permaneceu em silêncio.

O lançamento do anúncio segue a revisão do histórico de Trump pela Politico E&E News, alegando que "Trump exibiu comportamento partidário às vezes em resposta a desastres e, em pelo menos três ocasiões, protelou ou negou ajuda a áreas que considerava hostis, ou foi além para estados pró-Trump".

O porta-voz da campanha de Trump, Steven Cheung, negou as alegações, rotulando-as de "fabricações diretas da imaginação de alguém".

A administração Biden tem sido criticada após os estragos da Tempestade Helene na Carolina do Norte e na Geórgia. Trump e seu grupo intensificaram seus ataques a Harris, acusando-a de estar mais interessada em sua campanha presidencial do que em ajudar those affected by the hurricane's devastation.

Both Trump and Harris recently visited North Carolina and Georgia, speaking with local officials.

Em resposta às críticas de Trump, Harris falou com repórteres na segunda-feira na Base Conjunta Andrews, afirmando: "Há uma grande quantidade de desinformação e desinformação sendo disseminada pelo ex-presidente sobre a acessibilidade da assistência, especialmente aos sobreviventes da Tempestade Helene. Isso é horrivelmente irresponsável, é sobre ele, não sobre você".

Harris também abordou as alegações do governador republicano da Flórida, Ron DeSantis, de ignorar seus esforços para entrar em contato com ele. (No entanto, DeSantis mencionou que não tinha conhecimento dos esforços de Harris para entrar em contato.)

"Indivíduos estão em necessidade desesperada de ajuda agora, e a indulgência em jogos políticos durante esses tempos difíceis - esses são, de fato, situações de emergência - é terrivelmente irresponsável e egoísta, priorizando jogos políticos em vez de cumprir seu dever de priorizar as pessoas", condenou Harris na segunda-feira.

O anúncio é parte do investimento de $370 milhões do campanha Harris-Walz em reservas de anúncios digitais e televisão entre o Dia do Trabalho e o Dia da Eleição, conforme relatado pela campanha Harris à CNN. O anúncio começará a ser transmitido na quinta-feira à noite em plataformas digitais e de mídia social em estados de batalha.

Este anúncio, intitulado "Segurar", critica as ações políticas do ex-presidente Trump, alegando especificamente seu possível mau uso de fundos de ajuda a desastres com base em afiliações políticas.

O lançamento deste anúncio ocorre no meio de debates políticos intensificados, com a administração Biden e a campanha Trump enfrentando acusações sobre sua resposta aos estragos da Tempestade Helene.

Leia também: