Sara Stewart

Opinião: Estas pessoas são gordas. Não é da vossa conta

Gordon é uma escritora que começou a sua carreira como blogger anónima com o pseudónimo "Your Fat Friend", nome de uma carta que enviou a uma amiga para explicar como ela, uma mulher de 350 quilos, gostaria de ser tratada.

Basta dizer "gorda"", lê Gordon no filme, a partir do seu ensaio. Não "curvilínea" ou "rechonchuda" ou "volumosa" ou "fofa" ou "mais para amar" ou "grandalhona" ou "cheia de figura" ou "grande" ou "queen size" ou "husky" ou "obesa" ou "com excesso de peso". Basta dizer gordo".

Ela escreveu isto como uma missiva privada, mas posteriormente publicou-a no seu blogue. Tornou-se viral, lançando Gordon como uma voz afiada e demasiado rara na defesa da dignidade das pessoas gordas. Desde então, escreveu dois livros e tornou-se co-apresentadora do aclamado podcast "Maintenance Phase", onde ela e o co-apresentador Michael Hobbes analisam a indústria da dieta e do bem-estar, desde o Presidential Fitness Test à mania do fen-fen e à atual obsessão pelo Ozempic.

Mas grande parte do filme é dedicada à vida pessoal de Gordon: as suas relações com os pais que a amam, a vida com o cão no seu bonito bairro de Portland, Oregon, e principalmente as muitas indignidades, grandes e pequenas, com que se depara como pessoa gorda num mundo programado para ver os corpos grandes com repugnância.

Numa das anedotas mais sombrias do filme, ela fala sobre o seu trauma em relação a voar. Desde o momento em que sabe que tem de entrar num avião, até ao processo de embarque e ao facto de saber que todos à sua volta a vêem como um fardo e uma responsabilidade, descreve a sensação fisicamente doentia de existir como alguém que os outros vêem com hostilidade, raiva e repulsa. (Também escreveu sobre a resistência ao termo "gordofobia" para descrever este comportamento, argumentando que "as atitudes discriminatórias não são uma doença mental").

Também relata os anos em que foi rejeitada pelos médicos que consultou, profissionais de saúde que muitas vezes se recusam a tratar o problema que a levou a procurá-los e começam logo a dizer-lhe para perder peso antes de voltar. Gordon, que tem lutado contra um distúrbio alimentar, diz que passou por um período de oito anos em que simplesmente deixou de procurar ajuda médica.

A escritora Roxane Gay falou e escreveu sobre esta hipocrisia - a noção de que as pessoas gordas não estão a prestar atenção suficiente à sua saúde, quando são insultadas pelos profissionais a quem procuram ajuda ou tratamento. Numa entrevista de 2017 a Lindy West, Gay disse: "Metade dos problemas que as pessoas gordas enfrentam deve-se à acumulação de falta de cuidados de saúde. Não é o facto de sermos gordos e, de repente, termos diabetes ou hipertensão, é o facto de irmos ao médico para fazer um exame físico ou para tratar a garganta inflamada ou as palpitações cardíacas e eles dizerem simplesmente: "És gordo, perde peso", e não nos tratam, e depois deixamos de ir ao médico. E então, 10 anos depois, é claro que somos uma explosão de problemas médicos. Porque és um corpo humano e não foste visto por profissionais médicos competentes. É uma vergonha".

Como Gordon reconhece, muitas pessoas magras (sejam elas profissionais de saúde ou estranhos) presumem que sabem melhor do que uma pessoa gorda o que essa pessoa deve ou não deve comer. Gordon lembra-se de uma mulher que retirou um melão do seu carrinho de compras, dizendo-lhe que tinha demasiado açúcar. "É um melão!" exclama Gordon, incrédula, para a câmara.

Mas, como ela e outros activistas da gordura têm dito publicamente há anos, é risível pensar que eles desconhecem as recomendações nutricionais e de saúde, os benefícios do exercício físico e os perigos da diabetes e de outras doenças relacionadas com a obesidade. Ao ouvi-la descrever a intrusão ininterrupta de comentários cortantes de estranhos, olhares de desaprovação e comentários ouvidos de pessoas desesperadas por perder cinco ou dez quilos - qualquer coisa, salienta Gordon, para evitar parecer-se com o seu próprio corpo - é possível começar a compreender a gravidade do escrutínio prejudicial a que as pessoas gordas estão sujeitas.

O que Gordon está a fazer de tão radical, em consonância com a escrita e a defesa de pessoas como Roxane Gay ("Hunger") e Lindy West ("Shrill"), é salientar que, a um nível muito básico, tudo isto não é da conta de mais ninguém. Que o corpo de algumas pessoas está destinado a ser gordo. De facto, como ela diz no filme, a maioria dos corpos americanos tem excesso de peso. Isso significa que toda a anti-gordura, todo o estardalhaço, o apontar de dedos e a vergonha, são dirigidos à maioria das pessoas neste país - que se espera que aceitem tudo com um sorriso apologético e nunca, mas nunca, resistam à desumanização rotineira que experimentam. E, Deus nos livre, nunca defendam uma verdadeira celebração dos corpos gordos.

Porque reagir, como Gordon experimentou, pode ter consequências terríveis. A certa altura do filme, ela é vítima de doxxing: os seus dados pessoais são publicados online, incluindo a morada de casa e o número da segurança social. "É um contraste tão grande com o número de pessoas magras, por exemplo, que publicam posts sobre a positividade do corpo e se mostram a comer uma fatia de pizza. E de uma pessoa magra, o post recebe comentários do género: 'Boa, já percebi! Vai. Adoramos. E de uma pessoa gorda, vai ser recebida com ameaças de morte, certo?", disse ela à People.

Há uma rebelião feminista significativa inerente à defesa da aceitação da gordura - e da celebração da gordura. Como West escreveu: "Quando se educa as mulheres para acreditarem que somos insignificantes, que estamos quebradas, que estamos doentes, que a única cura é a fome, a contenção e a pequenez; quando se coloca as mulheres umas contra as outras, nos mantém acorrentadas pela vergonha e pela fome, obcecadas com as nossas falhas, em vez de com o nosso poder e potencial; quando se aproveita tudo isso para sugar o nosso dinheiro e o nosso tempo - isso move o leme do mundo. Isso orienta a humanidade para o conservadorismo, para os muros e para os interesses restritos dos homens, e mantém-nos à deriva em águas onde a segurança e a humanidade das mulheres são secundárias em relação ao prazer e à conveniência dos homens."

Gordon também comenta, no filme, a obsessão em monitorizar a forma como as figuras públicas - especialmente as femininas - mudam de forma, como se todos tivéssemos o direito de saber como e porque o fizeram. Para julgar as suas escolhas. Gabourey Sidibe, Rebel Wilson e Adele são exemplos de celebridades que mudaram radicalmente de forma nos últimos anos. O apelo público de Gordon para que as pessoas se afastem e deixem Adele em paz chegou à própria cantora; o filme aponta para um tweet da cantora a agradecer a Gordon pelo ensaio.

Dito isto, as sugestões de Gordon sobre como efetuar mudanças no mundo enquanto aliada (sou uma pessoa magra, ainda mais devido a uma luta contra o cancro) são um pouco mais difíceis do que parecem no filme. Por isso, fiz uma pequena pesquisa e seleccionei algumas dicas de activistas gordos online:

"O pressuposto de que as pessoas gordas querem perder peso, que estão ou deveriam estar a fazer dieta, que odeiam o seu corpo ou que se sentem desconfortáveis consigo próprias, é incrivelmente prejudicial e perpetua o ódio a si próprias que as pessoas gordas são ensinadas a sentir", escreveu Chloe Papas, de Melbourne, no site de estilo de vida ABC Everyday. "Não assumaque uma pessoa gorda na sua vida quer mudar o seu corpo e, acima de tudo, não assuma que ela quer conselhos sobre isso.

"Antecipar as necessidades das pessoas gordas na minha vida, fazer o meu melhor para as satisfazer e corrigi-las quando não consigo", resolveu Logan Howlett no EverydayFeminism.com. "Por exemplo, estou a dar uma aula de autogestão do bem-estar e, quando fui ver a sala onde ia dar a aula, certifiquei-me de que havia cadeiras confortáveis sem braços, para que as pessoas gordas da minha turma não tivessem de lutar com braços de cadeira desconfortáveis."

"Chamar a atenção dos comediantes que contam piadas sobre gordos, em fóruns públicos", escreve a autora Rebecca Rose Vassy, que propõe "dez formas radicais de ser um aliado dos gordos" no site de terapia TamaraPincus.com. "Não basta não se rir de uma piada sobre gordos (e muitos de vós ainda se riem, sejamos honestos). É preciso dizer aos comediantes de standup, aos apresentadores de programas noturnos e, sim, até aos amigos e colegas de trabalho, que a "piada" deles foi uma piada sem graça. Façam-no em tweets, comentários ou grupos onde os outros possam ver e ouvir as vossas objecções, e o brincalhão terá de responder por isso. Podem estar a pensar 'é só uma piada', mas acreditem em nós, o humor anti-gordura causa um nível de danos psicológicos e emocionais que não é motivo de riso."

"Apague as palavras 'epidemia de obesidade' do seu vocabulário", diz Dani Beckett no Vice. "A demonização dos corpos gordos é uma ferramenta clássica de bode expiatório utilizada pelos governos. Quando falam da 'epidemia de obesidade', estão a usar uma linguagem codificada para o levar a culpar os problemas sistemáticos da sociedade (pobreza, crime, alterações climáticas) nas comunidades pobres e nas comunidades de cor. És mais esperto do que isso".

E vá ver "Your Fat Friend" quando estiver nos cinemas. Aposto que vai mudar a forma como vê as suas interacções com as pessoas gordas na sua vida - e aumentar muito a sua vontade de desafiar a forma desanimadora como elas têm sido tratadas desde sempre.

