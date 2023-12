George Clooney reflecte sobre a sua amizade com Matthew Perry

Clooney reflectiu sobre esses dias e o recente falecimento de Perry numa nova entrevista ao Deadline.

Clooney partilhou que conhecia Perry desde que a estrela de "Friends" tinha 16 anos.

"Costumávamos jogar paddle tennis juntos", disse Clooney. "Ele é cerca de 10 anos mais novo do que eu. E era um miúdo fantástico, engraçado, engraçado, engraçado."

Clooney disse que Perry deixou claro que ele só queria "entrar em uma sitcom regular" e isso o faria "o homem mais feliz do mundo".

"E ele entrou provavelmente numa das melhores de sempre. Ele não estava feliz", disse Clooney. "Não lhe trouxe alegria, felicidade ou paz. E vendo isso acontecer no lote - estávamos na Warner Brothers, estávamos lá ao lado um do outro - era difícil de assistir porque não sabíamos o que estava passando por ele.

Perry detalhou a sua história de abuso de substâncias no seu livro de memórias de 2022, "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir".

"Nós apenas sabíamos que ele não estava feliz e eu não tinha ideia de que ele estava fazendo o quê, 12 Vicodin por dia e todas as coisas sobre as quais ele falava, todas aquelas coisas de partir o coração", acrescentou Clooney. "E também nos diz que o sucesso, o dinheiro e todas essas coisas não nos trazem automaticamente a felicidade. Temos de ser felizes connosco próprios e com a nossa vida."

Fonte: edition.cnn.com