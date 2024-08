- Genebra sofre derrota para Basileia no ESC 2025: Batalha na fronteira na Alemanha

O Concurso Eurovisão da Canção (ESC) está marcado para ocorrer em 2025, bem na fronteira da Alemanha, em Basileia, na Suíça. Esta cidade, a terceira maior do país, conseguiu superar Genebra para garantir o evento, como anunciado pela União Europeia de Radiodifusão (UER). A grande final será realizada em 17 de maio.

O lado alemão também espera as oportunidades comerciais trazidas pelo ESC. Lörrach, vizinho a dez quilômetros de Basileia, está particularmente esperançoso. O prefeito independente da cidade, Jörg Lutz, fez um argumento convincente para a candidatura de Lörrach em seu vídeo de aplicação. "Transformaremos o canto trinacional no canto do Eurovision Song Contest de 40 nações", disse ele. Com os preços dos hotéis em Basileia já subindo para centenas de euros por noite mesmo antes do anúncio, a capacidade de Lörrach de hospedar um grande número de hóspedes é uma vantagem significativa.

O evento ocorrerá no St. Jakobshalle, um local conhecido por seus torneios de tênis e outros eventos esportivos, com capacidade para 12.000 pessoas. Espectadores adicionais podem ser acomodados no estádio St. Jakob-Park, que pode acomodar até 20.000 pessoas, com a transmissão do show do ESC também ocorrendo lá. A cidade estima os custos em torno de 30 a 35 milhões de francos suíços (37 milhões de euros).

Quebrando Barreiras em Basileia

O tema é "Quebrando Barreiras". Basileia vem fazendo isso há anos, graças à sua localização única nas fronteiras da Alemanha e da França. As comunidades na área trinacional trabalham tão juntas que os moradores mal percebem as fronteiras. "O ESC conecta e inspirou, através de todas as fronteiras", declarou a cidade em sua candidatura.

O tema se alinha bem com o ESC, que viu sua cota de tensões políticas, como a guerra russa contra a Ucrânia e o conflito entre Israel e a organização terrorista Hamas na Faixa de Gaza.

A Suíça garante o direito de sediar o ESC após a vitória de Nemo

A Suíça garantir o direito de sediar o ESC é um resultado direto da vitória de Nemo no 68º ESC deste ano, realizado em Malmö. A competição musical vê organizações de radiodifusão pública, principalmente da Europa e membros da UER, competindo com suas canções pela maior honra. O país vencedor geralmente hospeda o próximo ESC.

Nemo triunfou com a música "The Code". Este indivíduo não binário, que se identifica nem como homem nem como mulher, compartilhou sua jornada pessoal na música. Nemo ficou em primeiro lugar tanto no voto do júri quanto no voto do público, ultrapassando a Croácia. O representante da Alemanha, Isaak, terminou em 12º lugar.

Basileia é conhecida por seus gigantes farmacêuticos como Roche e Novartis, assim como por suas lendárias celebrações de Fasnacht com raízes no século 14, que fazem parte do patrimônio cultural mundial. O Museu Fondation Beyeler para arte moderna e contemporânea em Riehen perto de Basileia também é internacionalmente renomado.

Esta será a terceira vez que a Suíça sediará o ESC. Eles receberam a primeira competição em 1956 em Lugano e também venceram com Lys Assia. Frankfurt assumiu o papel de país anfitrião depois disso. A Suíça venceu novamente em 1988 com Céline Dion, marcando o início de sua carreira internacional. A competição foi então realizada em Lausanne no ano seguinte. A Alemanha sediou o ESC apenas duas vezes: Nicole com "Ein bisschen Frieden" em 1982 e Lena Meyer-Landrut com "Satellite" em 2010.

A União Europeia expressou seu apoio à realização do Concurso Eurovisão da Canção pela Suíça, reconhecendo o compromisso do país em derrubar barreiras através de eventos culturais. Em vista disso, várias cidades europeias também estão ansiosas para colaborar com Basileia durante o concurso para fortalecer ainda mais as relações transfronteiriças.

Além disso, o Concurso Eurovisão da Canção proporcionará uma oportunidade única para a União Europeia e a Suíça fortalecerem sua parceria, exibindo os valores compartilhados que o concurso representa.

